Les voyages indépendants en vogue en 2025

L’année 2025 marque une profonde transformation du tourisme vietnamien, notamment dans le comportement des jeunes voyageurs (génération Z et Millennials), où les voyages indépendants et durables, soutenus par les réseaux sociaux, deviennent de nouvelles tendances.

Photo : TH/CVN

Contrairement aux générations précédentes, les jeunes Vietnamiens privilégient aujourd’hui les voyages indépendants ou les séjours en sac à dos plutôt que les voyages organisés. Les voyages indépendants sont des formules où le voyageur organise lui-même son séjour, en choisissant son itinéraire, ses hébergements, ses activités et ses moyens de transport. Ce type de voyage convient à ceux qui souhaitent vivre une expérience plus personnalisée et authentique. À l’inverse, les voyages organisés sont proposés par des agences et incluent généralement un ensemble de prestations : transport, hébergement, repas, visites guidées et activités sur place.

Une nouvelle forme

Selon Nguyên Huy Hoàng, PDG de Klook au Vietnam, plateforme asiatique de services de voyage, plus de 70% des jeunes touristes optent pour les voyages indépendants. Cette préférence s’explique principalement par des raisons financières et par le désir d’explorer librement, selon ses propres envies, sans les contraintes des circuits organisés.

D’après l’enquête Klook Travel Pulse 3.0, 91% des jeunes voyageurs sont prêts à consacrer la moitié de leur budget à des expériences authentiques, plutôt qu’à des billets d’avion ou à des hébergements luxueux. En particulier, la génération Z vietnamienne - née entre 1995 et 2010 - tend à privilégier des destinations moins connues, des circuits d’aventure ou des séjours de "digital detox" (pause numérique), loin du tumulte de la vie moderne.

Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la promotion de cette tendance. Ils sont devenus un outil puissant pour mettre en valeur les destinations touristiques. L’enquête de Klook révèle que 79% des voyageurs choisissent leurs activités, hébergements et expériences culinaires sur la base de recommandations vues sur les réseaux sociaux. Environ 27% d’entre eux sont même prêts à dépenser 20% de plus pour visiter des lieux rendus célèbres sur Instagram ou TikTok.

Au Vietnam, plus de 90% des touristes choisissent une destination en fonction de sa popularité en ligne ou de ses paysages "instagrammables". La génération Z est particulièrement influencée par les créateurs de contenu spécialisés dans le voyage, tandis que les Millennials (nés entre 1980 et le milieu des années 1990) s’appuient davantage sur les conseils de blogueurs et vloggers.

Photo : VNA/CVN

Un exemple marquant est le boom touristique de Môc Châu (province de Son La, Nord) après le Têt 2025, lorsque les images féeriques des pruniers en fleurs partagées sur TikTok ont attiré des milliers de visiteurs. De même, le district de Tam Duong (province de Lai Châu, Nord) a su exploiter les réseaux sociaux pour promouvoir ses paysages et la culture unique de ses 12 minorités ethniques. Cette stratégie a permis au tourisme local de se développer fortement, contribuant à la croissance socio-économique de la région.

Avec le soutien des réseaux sociaux et l’évolution du comportement des jeunes touristes, les voyages indépendants devraient continuer à croître au Vietnam. Les destinations ne se contenteront plus des circuits traditionnels : elles devront faire preuve de créativité et d’adaptabilité pour séduire les jeunes générations. La promotion du tourisme via les réseaux sociaux et le développement de formes comme le trekking ou le tourisme communautaire favoriseront un tourisme plus durable.

Tourisme durable à la tendance

Le tourisme durable n’est plus une tendance passagère, mais est devenu une exigence incontournable dans le tourisme mondial, et le Vietnam ne fait pas exception. Selon une enquête menée par l’agence de voyage en ligne Agoda sur le tourisme durable en 2025, 77 % des touristes vietnamiens accordent la priorité à la durabilité dans leur plan de voyage, un taux supérieur à la moyenne asiatique (68%).

Le Vietnam figure ainsi parmi les pays les plus engagés en matière de tourisme durable, après les Philippines (86%), l’Inde (82%), Taïwan (Chine) avec 80% et la Malaisie (80%). Vu Ngoc Lam, directeur d’Agoda Vietnam, a déclaré que les touristes vietnamiens s'intéressent de plus en plus à la durabilité et choisissent des services et activités respectueux de l’environnement.

Les touristes vietnamiens ne se contentent pas d’avoir une conscience écologique ; ils adoptent également des actions concrètes pour protéger l’environnement. L’enquête a révélé que 27% des voyageurs privilégient la découverte de la culture locale, 19% souhaitent soutenir l’économie locale, 22% choisissent de voyager hors saison, et 21% privilégient les hébergements certifiés durables.

Photo : VNA/CVN

Le rapport de Booking.com montre également que 96% des voyageurs affirment que les voyages durables influencent leurs choix, et 94% souhaitent effectuer des voyages plus respectueux de l’environnement au cours de l’année à venir. Cependant, certains expriment encore leur lassitude d’entendre parler autant du changement climatique.

Tourisme en harmonie avec l’environnement

En général, le passage d’un tourisme de villégiature à un tourisme ayant un impact positif sur la communauté et l’environnement est une tendance inévitable. Les voyages ne se limitent plus à des visites touristiques, mais offrent également aux visiteurs la possibilité de participer à des projets de conservation, des activités communautaires ou des échanges culturels.

Selon le secteur du tourisme, les voyageurs recherchent désormais des produits touristiques étroitement liés à la nature, à la culture, à la santé et à la communauté. Ces options contribuent non seulement à préserver les valeurs patrimoniales, mais apportent également des avantages à long terme à la communauté locale.

Les experts affirment que le Vietnam est confronté à une grande opportunité de développer un tourisme durable, en particulier lorsque la sensibilisation et les actions des touristes vont de plus en plus de pair. Des initiatives telles que la réduction des déchets plastiques, l’utilisation d’énergies renouvelables et la promotion d’un tourisme responsable deviennent de plus en plus populaires. La coopération entre les autorités, les agences de voyage et la communauté locale est un facteur clé pour garantir le développement durable du tourisme vietnamien dans les années à venir.

Quê Anh/CVN