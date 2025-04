Le marché touristique s’emballe pour les jours fériés

Les congés des 30 avril (Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale) et 1 er mai (Journée internationale du travail) marquent le coup d’envoi des vacances d’été. Selon les voyagistes, la demande touristique connaît une nette progression cette année.

Photo : CTV/CVN

Les fonctionnaires et les employés bénéficieront de cinq jours de congés (du 30 avril au 4 mai). Les destinations prisées par les touristes vietnamiens sont Phu Quôc, Nha Trang, Dà Nang, Quy Nhon, Phan Thiêt… Les vergers et les voies navigables du Delta du Mékong, les itinéraires de découverte du Nord-Ouest et du Nord-Est, ainsi que les sites classés au patrimoine mondial tels que Huê, Hôi An et Ninh Binh suscitent également un vif intérêt.

Circuits attrayants

De nombreux voyageurs se tournent vers des circuits à l’étranger, notamment en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, en Chine et en République de Corée. Grâce à des offres promotionnelles alléchantes, les salons du tourisme organisés en amont des vacances dynamisent considérablement le marché en cette période de congés des 30 avril et 1er mai.

Le voyagiste Saigontourist propose 84 circuits internationaux et 45 circuits nationaux, assortis de réductions allant jusqu’à 10 millions de dôngs pour des séjours de 4 à 12 jours au départ du 23 avril au 1er mai. Pour les destinations internationales, l’accent est mis sur des événements emblématiques tels que Fête de Fuji Shibazakura au Japon, où les visiteurs peuvent admirer la floraison des shibazakuras au pied du mont Fuji, contemplation des tulipes lors de la Fête de Keukenhof aux Pays-Bas, ou encore l’expérience de la Fête des Lumières de Sydney en Australie.

Photo : VNA/CVN

Dât Viêt Tour lance également le programme “Réservez tôt - Bénéficiez de grandes promotions”, offrant jusqu’à 4 millions de dôngs de remise sur les circuits internationaux et jusqu’à 1 million de dôngs sur ceux nationaux pour les groupes d’au moins cinq personnes.

Les grands salons du tourisme organisés avant les vacances, tels que Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2025 (du 3 au 6 avril), Festival des cadeaux touristiques de Hanoï 2025 (du 11 au 13 avril), et surtout Salon international du tourisme du Vietnam - VITM Hanoï 2025 (du 10 au 13 avril), avec leurs programmes de stimulants, ont contribué à dynamiser le marché touristique pour cette occasion.

Selon les experts, pendant ces vacances, la demande touristique des visiteurs sera répartie de manière relativement équilibrée entre les circuits nationaux et internationaux, car les agences de voyage ont préparé une offre de produits diversifiée pour répondre à tous les besoins. De plus, les destinations locales ont mis en place de nombreuses politiques de stimulation.

Campagne de stimulation

Cao Tri Dung, président de l’Association du tourisme de Dà Nang (Centre), a annoncé une augmentation considérable du nombre de touristes pendant ces vacances. Le nombre de voyageurs internationaux devrait connaître une croissance spectaculaire de 20 à 25% par rapport à l’année précédente et celui des voyageurs nationaux de 10 à 15%.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, bien que les prix des billets d’avion augmentent fortement pendant cette période, de nombreux grands voyagistes avaient anticipé cette hausse en négociant des tarifs acceptables avec les compagnies aériennes. Les touristes réservant leurs services tôt bénéficient ainsi de prix bien plus raisonnables. De plus, pour limiter l’impact de la hausse des coûts, une partie des visiteurs pourrait opter pour des produits touristiques privilégiant d’autres modes de transport.

“Actuellement, Dà Nang a développé une offre de produits touristiques routiers et ferroviaires assez étoffée. De plus, les localités voisines proposent déjà des séjours courts accessibles par la route pour faciliter les déplacements des voyageurs en voiture personnelle. La ville a également mis en œuvre une importante campagne de stimulation pour 19 provinces du Centre et des Hauts plateaux du Centre, ce qui promet d’attirer un grand nombre de touristes”, a ajouté M. Dung.

“Saigontourist a renforcé la formule des vols charters, affrétant des avions entiers pour des destinations internationales telles que Japon, Bhoutan et Chine. Grâce à cette méthode, un voyage au Japon, qui coûtait auparavant plus de 40 millions de dôngs, n’en coûte plus qu’environ 25 millions, et un circuit en Chine est désormais proposé à moins d’une dizaine de millions de dôngs. Nous avons également lancé de nombreux circuits routiers de 4 à 11 jours”, a partagé Doàn Thi Thanh Trà, directrice générale adjointe du voyagiste.

Dans les provinces et villes où Saigontourist possède 18 succursales, le groupe développe une gamme de produits touristiques intra-urbains et intra-provinciaux. Il a également lancé de nombreux forfaits touristiques incluant les billets d’avion, l’hébergement, le transport aéroportuaire et les billets d’entrée aux parcs d’attractions.

Pendant ces vacances, l’atmosphère de commémoration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale sera palpable partout. De nombreux programmes, événements culturels, artistiques et sportifs seront organisés à travers le pays.

Selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, du 25 avril au 5 mai, les compagnies aériennes vietnamiennes pré-voient d’effectuer 7.536 vols (en moyenne 685 vols/jour) sur les liaisons domestiques (+21% en glissement annuel), offrant environ 1,5 million de sièges (+22% par rapport à l’année précédente).

Quang Huy - Nguyên Thành/CVN