Tô Lâm appelle à faire de l'"alphabétisation numérique" un mouvement global et révolutionnaire

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné, lors d’une conférence thématique organisée le 13 septembre à l’Assemblée nationale, que l'"alphabétisation numérique" devait devenir un mouvement "révolutionnaire, populaire, global, inclusif et profond".

La conférence intitulée "Alphabétisation numérique – Assemblée nationale numérique : cadre de connaissances et de compétences pour un organe législatif moderne", avait pour objectif de renforcer la sensibilisation des députés et des personnels de l’Assemblée nationale à la transformation numérique et de les inciter à appliquer activement les technologies dans leur travail quotidien, notamment dans l’élaboration législative, le contrôle et la prise de décisions majeures.

Le Comité de pilotage de transformation numérique de l’Assemblée nationale a vu le jour le 15 novembre 2024, dirigé par un vice-président de l’Assemblée nationale. En mai 2025, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a promulgué une résolution adoptant le Plan de transition numérique pour la période 2025-2030, visant une mise en œuvre scientifique, efficace et transparente de la transformation numérique.

Saluant les efforts de l’Assemblée nationale dans ce domaine, le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur la nécessité de démocratiser les compétences numériques, suivant l’esprit de l’appel du Président Hô Chi Minh à l’apprentissage pour tous. "L’alphabétisation numérique doit s’ancrer dans l’ensemble de la société, devenir un mouvement de masse, intégré à la réforme administrative et au développement socio-économique", a-t-il affirmé.

Le leader du Parti a également fixé six priorités : adapter le cadre juridique, développer les infrastructures numériques, garantir la fiabilité et la qualité des données, renforcer la cybersécurité, former des ressources humaines compétentes et mobiliser des financements adéquats.

À l’issue de la conférence, le secrétaire général Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont procédé au lancement officiel de la plateforme "Alphabétisation numérique – Assemblée nationale numérique", avant d’assister à la signature des engagements de mise en œuvre par les organes parlementaires.

