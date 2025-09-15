La VNA, un pont important reliant les Vietnamiens d’outre-mer à leur patrie

Des générations de reporters de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Hong Kong (Chine) ont contribué à promouvoir l’image du pays et du peuple vietnamiens, selon des universitaires et des représentants des communautés vietnamiennes de Hong Kong et de Macao (Chine).

Li Minghan, universitaire ayant consacré plus de la moitié de sa vie à l’étude de la vie et de l’œuvre révolutionnaires du Président Hô Chi Minh, ainsi que du pays et du peuple vietnamiens, a déclaré que les générations de reporters de la VNA à Hong Kong (Chine) devraient s’efforcer de saisir les pensées et les aspirations de la communauté vietnamienne.

Il a également proposé qu’ils combinent cette action avec la diffusion d’informations et la sensibilisation des communautés vietnamiennes de Hong Kong et de Macao (Chine) aux nouvelles politiques, directives et réglementations du Parti et de l’État, contribuant ainsi à les aider à préserver et à promouvoir leur identité culturelle nationale et à renforcer leurs liens avec leur patrie.

Doan Quynh Linh, présidente de l’Association vietnamienne de Hong Kong (Chine), a souligné que la VNA, forte de son réseau de 30 bureaux à l’étranger implantés dans la plupart des régions clés du monde, constitue un lien important entre les Vietnamiens d’outre-mer et leur patrie.

Elle a expliqué que les reporters de la VNA ont régulièrement accompagné la communauté vietnamienne de Hong Kong (Chine) en général et les activités sociales de l’Association vietnamienne de Hong Kong (Chine) en particulier, des matchs de football amicaux aux festivals de cinéma, en passant par les événements caritatifs communautaires. La VNA mène également des activités d’information extérieure en plusieurs langues, dont le chinois et l’anglais, permettant ainsi aux lecteurs locaux de mieux comprendre le Vietnam.

Partageant le même point de vue, Dinh Thi Bich Ngoc, vice-présidente de l’Association vietnamienne de Macao (Chine), a déclaré qu’au fil des ans, les bureaux de la VNA à l’étranger ont collaboré étroitement avec les ambassades, consulats généraux et bureaux de représentation vietnamiens à l’étranger pour diffuser des informations dans leurs régions respectives et favoriser les relations entre les pays hôtes et le Vietnam.

Elle a souligné que le bureau de la VNA à Hong Kong (Chine) a constamment soutenu l’Association vietnamienne de Macao (Chine) en diffusant régulièrement et en bonne place des informations sur les activités de la communauté vietnamienne, telles que les célébrations des principales fêtes et événements nationaux.

Ces efforts ont contribué à renforcer les liens et la solidarité entre la communauté et le Vietnam, tout en promouvant l’image du pays et de sa population dans la Région administrative spéciale de Macao (Chine).

