L'AN accélère les préparatifs pour son premier Congrès du Comité du Parti

Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale, a présidé le 13 septembre à Hanoï, la cinquième réunion du Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2020 – 2025.

Photo : VNA/CVN

La réunion a examiné, discuté et adopté les documents et les travaux préparatifs relatifs à l’organisation du premier Congrès du Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025 – 2030.

S’exprimant lors de la réunion, Trân Thanh Mân a indiqué que, le 11 septembre, le Bureau politique avait apporté ses observations sur les documents et les travaux préparatifs du premier Congrès du Comité du Parti de l’Assemblée nationale. Le Bureau politique a reconnu et hautement apprécié les efforts du Comité du Parti de l’Assemblée nationale dans la direction et l’organisation des congrès à tous les niveaux relevant de son ressort, ainsi que dans la préparation des contenus pour le premier Congrès du Comité du Parti de l’Assemblée nationale.

La préparation des projets de documents et des propositions de personnel a été réalisée avec sérieux, rigueur et méthode, conformément aux règlements et directives du Comité central. Le contenu des documents est en phase avec les grandes orientations figurant dans le projet de Rapport politique du XIVe Congrès national du Parti, tout en reflétant la réalité et les enseignements tirés du mandat 2020 – 2025.

Le président de l’Assemblée nationale a chargé la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et les secrétaires adjoints spécialisés de superviser les organismes concernés afin de finaliser les documents, d’émettre la convocation officielle, d’envoyer les invitations, ainsi que de préparer les conditions logistiques, protocolaire et sécuritaires nécessaires.

Photo : VNA/CVN

Les documents du Congrès doivent être soigneusement examinés et conformes aux orientations du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi qu’aux projets de documents du XIVe Congrès national du Parti.

Par ailleurs, la sélection des délégués participant au Congrès doit être poursuivie en tenant compte de la réorganisation de l’appareil, afin de respecter strictement les règlements du Comité central. La réunion a également insisté sur la nécessité de renforcer la communication et la sensibilisation autour du Congrès.

Trân Thanh Mân a demandé aux secrétaires adjoints spécialisés et aux permanents des sous-comités concernés de s’assurer que toutes les tâches soient achevées dans les délais fixés, pour le succès du premier Congrès.

VNA/CVN