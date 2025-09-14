Renforcement des relations avec le Danemark

Lors de sa visite de travail au Danemark les 12 et 13 septembre, le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Khac Dinh, a rencontré le président du Parlement danois, Soren Gade, ainsi que plusieurs autres dirigeants parlementaires.

Nguyên Khac Dinh a également travaillé avec le maire de Copenhague, la Confédération de l’industrie danoise et de grands groupes, et a échangé avec l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne au Danemark.

La partie danoise a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et d'intégration internationale. Elle a également apprécié les relations d'amitié durables et l'essor du partenariat global et du partenariat stratégique pour la croissance verte entre les deux pays.

Nguyên Khac Dinh a affirmé que le Vietnam considère le Danemark comme un modèle dans les domaines de la législation, de la gestion administrative efficace, de la transition verte et de la transformation numérique. Il a souligné que le Vietnam accorde une grande importance à la coopération avec le Danemark dans des secteurs clés tels que la science et la technologie, l'innovation, l'économie verte et circulaire, l'intelligence artificielle, la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement.

Il a proposé que les deux parlements intensifient les échanges de délégations, renforcent la coopération et le partage d’expériences législatives, promeuvent et supervisent la mise en œuvre des accords bilatéraux, envisagent la signature d’un accord de coopération et la création de groupes de parlementaires d’amitié Vietnam - Danemark et Danemark - Vietnam au sein de chaque organe législatif.

Lors de sa rencontre avec la présidente de la Commission économique et commerciale du Parlement danois, Nguyên Khac Dinh a affirmé que le Vietnam soutient fermement les projets d’investissement du Danemark dans le pays, en particulier dans les domaines de la croissance verte et des énergies renouvelables. Il s'est engagé à créer des conditions favorables pour les investisseurs danois.

Au cours des discussions, le vice-président de l’Assemblée nationale a également demandé au Danemark de continuer à inciter les membres de l’Union européenne qui n’ont pas encore ratifié l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) à le faire. Il a également encouragé la Commission européenne (CE) à lever le "carton jaune" imposé aux produits halieutiques vietnamiens.

Les discussions ont également porté sur des questions régionales et internationales. Le Danemark a réaffirmé son soutien au règlement pacifique des différends en Mer Orientale, en se référant au droit international, à la Charte de l’ONU et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Par ailleurs, le vice-président de l’Assemblée nationale a demandé aux autorités danoises de faciliter l'intégration de la communauté vietnamienne dans le pays, tout en l'aidant à préserver son identité culturelle et son rôle de passerelle entre les deux nations.

