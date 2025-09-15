Construire une Académie nationale de défense moderne et stratégique

Le président de la République, Luong Cuong, a assisté dans la matinée du 15 septembre à Hanoï à la cérémonie d'ouverture de l'année scolaire 2025-2026 de l’Académie nationale de défense et a donné d’importantes orientations.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Il a rappelé que depuis près de 50 ans, l’Académie a formé des dizaines de milliers de cadres supérieurs du Parti, de l’État et de l’Armée, tout en dispensant des connaissances de défense et de sécurité à de nombreux responsables nationaux et étrangers. Elle est devenue un centre de recherche scientifique, de conseil stratégique et de développement de la pensée militaire, contribuant au renforcement de la défense nationale et à la protection du pays.

Dans le contexte d'une situation mondiale toujours confrontée à des défis sans précédent, le chef de l’État a demandé à l’Académie de continuer à appliquer de manière rigoureuse les lignes directrices du Parti et les politiques de l’État en matière de défense et de sécurité, d’intégrer rapidement les Résolutions des Congrès du Parti dans ses programmes de formation et d’innover dans les contenus et méthodes pédagogiques, en associant théorie et pratique.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Il a souligné la nécessité de mettre à jour les connaissances en matière de sciences militaires, de théorie et de pratique de la défense nationale, dans un contexte marqué par l’évolution complexe des menaces de sécurité traditionnelles et non traditionnelles. Il a insisté sur l’importance d’un lien étroit entre un développement socio-économique rapide et durable et le renforcement solide de la défense et de la sécurité, en toutes circonstances.

Le président a enfin exhorté l’Académie à améliorer la coopération en matière de défense, à promouvoir l’image de l'homme et de la nature du pays ainsi que la politique de défense pacifique et légitime du Vietnam, à moderniser les programmes de formation et à développer une “Académie intelligente”.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Chaque cadre, enseignant et élève doit être exemplaire en pensée, en compétence et en responsabilité, afin de bâtir l’Académie nationale de Défense en tant que centre de formation, de recherche et de conseil stratégique moderne, de premier plan régional, doté d’un prestige international, au service de la défense et de la protection de la Patrie.

Auparavant, le président avait offert de l'encens sur le site commémoratif du Président Hô Chi Minh sur le campus de l'Académie ; a visité la salle des traditions et la bibliothèque de l'Académie nationale de défense.

