Mondiaux de patinage : la revenante Alysa Liu surprend les favorites

>> Mondiaux de patinage : les Américains Chock et Bates conservent leur titre en danse sur glace

>> Mondiaux de patinage : victoire de l'Américain Ilia Malinin

>> Le phénomène Malinin repousse encore les limites

Photo : AFP/VNA/CVN

Liu a signé un programme impeccable récompensé de 74,58 points, là où plusieurs favorites ont commis des fautes inhabituelles. Elle devance la Japonaise Mone Chiba (73,44 pts) et une autre Américaine, Isabeau Levito (73,33 pts).

"Cela ne change pas grand-chose, a toutefois déclaré Liu. Mes objectifs sont toujours les mêmes. Je veux juste réaliser une très bonne performance pour mon programme libre".

La patineuse de 19 ans avait décidé de mettre un terme à sa carrière en 2022, à seulement 16 ans, quelques semaines après avoir pris la 7e place des JO de Pékin. Après un break de deux ans, elle a finalement décidé de rechausser les patins en début de saison, elle qui était entrée dans l'histoire du patinage américain en devenant la plus jeune championne nationale à 13 ans.

"C'est assez surréaliste d'être de retour ici", a-t-elle reconnu.

Avant le libre prévu vendredi, la Japonaise Kaori Sakamoto, triple tenante du titre, ne pointe qu'en cinquième position, mais à seulement 3,55 points de Liu (71,03 pts). Sakamoto a perdu de précieux points en manquant son triple flip, rétrogradé à un double flip.

"Le programme court est mon point faible depuis des années. Je ne suis pas très à l'aise avec le court, a-t-elle déclaré. Mais je le suis beaucoup plus sur le libre. Je suis quelqu'un qui passe facilement à autre chose, donc je repartirai de zéro (pour le libre)".

En cas de victoire finale, la Japonaise deviendrait la première femme à être sacrée quatre fois de suite depuis l'Américaine Carol Heiss il y a 65 ans.

La seule Française en lice, Lorine Schild, a pris la 15e position avec 60,59 points.

Hommage

Dans la compétition des couples, les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara ont dominé le court.

Photo : AFP/VNA/CVN

Patinant au son des Rolling Stones et de leur célèbre Paint it Black, les champions du monde en 2023 ont récolté 76,57 points.

Ils ont devancé les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii (74,61 pts) et les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin (73,59 pts).

Les championnats du monde se déroulent dans le sillage de l'accident d'avion qui avait secoué le monde du patinage artistique en janvier.

Parmi les 67 personnes décédées lors de la collision entre un avion d'American Airlines et un hélicoptère militaire à Washington le 29 janvier, se trouvaient 28 membres de la communauté du patinage, dont de nombreux jeunes patineurs américains revenant d'un camp d'entraînement au Kansas.

Un hommage leur a été rendu mercredi 26 mars au TD Garden, domicile de l'équipe de NBA des Celtics de Boston.

"Je suis vraiment heureuse que beaucoup d'entre nous aient pu être là pour patiner, parce que c'est un peu comme si nous patinions pour eux", a souligné Alysa Liu. Ils aimaient vraiment le patinage, ils y ont consacré une grande partie de leur vie, et c'est bien de pouvoir être ici et de le faire (pour eux)".

Les Français Camille et Pavel Kovalev ont récolté 54,07 points, insuffisant pour avoir le droit de patiner le libre, prévu vendredi 28 mars.

AFP/VNA/CVN