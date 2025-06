L’Assemblée nationale discute de la modification de la Loi sur les chemins de fer

Photo d'archives : VNA/CVN

Le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a analysé plusieurs problèmes du secteur ferroviaire à l’heure actuelle. Selon lui, la révision de la Loi sur les chemins de fer de 2017 est donc nécessaire, visant à lever ces obstacles juridiques et à établir une base légale cohérente pour le développement du secteur.

Le projet de loi introduit des mécanismes de mobilisation de capitaux privés, encourageant ainsi la participation du secteur privé. Plusieurs investisseurs nationaux se sont déjà déclarés intéressés, nécessitant toutefois des politiques d’appui adaptées.

Le texte prévoit également le développement intégré du rail et des zones urbaines, permettant aux investisseurs d’exploiter les terrains autour des gares pour générer des ressources de réinvestissement.

Photo : VNA/CVN

Concernant les procédures d’investissement, le projet de loi propose de simplifier les démarches administratives en fusionnant certaines étapes de préparation afin de raccourcir les délais et réduire les coûts.

Il comprend également des mesures de sécurité, d’ordre public et de sûreté ferroviaire.

Plusieurs députés ont souligné l’importance de l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, de renforcer la coopération internationale et de développer les compétences des ressources humaines pour construire un réseau ferroviaire durable et compétitif à l’échelle régionale et mondiale.

Il est proposé de préciser les exigences techniques selon les types de réseaux ferroviaires, d’ajouter des articles sur les mécanismes d’appel d’offres ...

VNA/CVN