La communauté vietnamienne en Israël est en sécurité

Selon les dernières informations de l'ambassade du Vietnam en Israël, en date du matin du 14 juin, aucun dégât grave n'a été signalé parmi les citoyens vietnamiens suite aux attaques de missiles balistiques iraniennes survenues dans la nuit du 13 juin et au petit matin du 14 juin (heure locale).

Photo : Reuters/VNA/CVN

Un représentant de l'ambassade a indiqué que la plupart des Vietnamiens concernés se portent bien, sont stables mentalement et qu'il n'y a eu aucune victime. Cependant, la famille d'une Vietnamienne mariée à un Israélien et résidant à Ramat Gan, près de Tel Aviv, a été légèrement affectée par la pression de l'explosion, qui a provoqué la rupture de toutes les vitres et de tous les volets de leur habitation.

L'ambassade du Vietnam en Israël continue de suivre attentivement la situation et se tient prête à apporter son aide aux citoyens en cas d'urgence. Elle a également rappelé à la communauté vietnamienne de suivre scrupuleusement les mises à jour du Commandement du Front Intérieur et de toujours être prête à se mettre à l'abri en cas d'alerte.

Il est actuellement conseillé à la communauté vietnamienne de rester calme, de suivre les instructions des autorités locales et de limiter les déplacements dans les zones dangereuses. En cas d'urgence, de besoin d'assistance ou d'informations sur les mesures de protection des citoyens, les Vietnamiens sont priés de contacter les lignes d'assistance téléphonique de l'ambassade aux numéros suivants : +972-55-502-5616, +972-52-727-4248, +972-50-878-3373.

Selon les médias israéliens, au moins une personne a été tuée et 63 autres blessées lors des attaques dans la nuit du 13 au 14 juin.

VNA/CVN