Réunion sur les questions de personnel à l’AN sous la présidence de Trân Thanh Mân

L’après-midi du 16 juin, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a présidé une réunion du Comité du Parti de l’AN et du Comité permanent de l’AN consacrée aux questions de personnel.

Étaient présents à la réunion : Nguyên Khac Dinh, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale ; ainsi que les membres du Comité central du Parti et de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale : les vice-présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Duc Hai, le général Trân Quang Phuong, Nguyên Thi Thanh, Vu Hông Thanh, Lê Minh Hoan ; et d’autres membres de la permanence du Comité du Parti et du Comité permanent de l’Assemblée nationale.

La réunion a examiné plusieurs questions de personnel concernant le Conseil des affaires ethniques et la Commission des affaires des députés, les propositions de nomination soumises à l’Assemblée nationale lors de sa 9e session, le nombre de membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale, ainsi que l’élection du président et l’approbation de la liste des vice-présidents et des membres du Conseil national électoral.

