La Loi sur les enseignants, un tournant pour le secteur éducatif national

La nouvelle législation encadre précisément les activités professionnelles des enseignants, leurs droits et devoirs, etc. Elle régit également le recrutement et l'emploi, les politiques salariales et de rémunération, la reconnaissance, les récompenses, le traitement des infractions et, plus globalement, la gestion du personnel enseignant.

Selon les députés, l'adoption de cette loi pose des bases solides pour la relance du secteur éducatif national.

Pour la députée Hô Thi Minh, de la délégation des députés de la province de Quang Tri (Centre), cette loi constitue une source majeure de motivation pour les enseignants lors de la prochaine année scolaire. Elle apportera également une valeur ajoutée significative au secteur éducatif vietnamien à l'avenir.

Cette loi constitue une avancée majeure, affirmant clairement que partout où il y a des élèves, il doit y avoir des enseignants. Elle accorde au secteur de l'éducation une plus grande autonomie de gestion. Son entrée en vigueur devrait également contribuer à résoudre de manière significative les problèmes de surnombre et de pénurie d'enseignants dans certaines localités.

La députée Nguyên Thi Viêt Nga, de la délégation de Hai Duong (Nord), a mis en lumière un point crucial de la nouvelle loi : l'augmentation des salaires des enseignants. En fixant leur rémunération au plus haut niveau de l'échelle salariale administrative, le législateur vise non seulement à améliorer la qualité du corps enseignant, mais aussi à prévenir la pénurie d'enseignants en retenant les talents au sein du secteur éducatif.

