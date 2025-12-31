Les ventes de produits vietnamiens sur Amazon explosent

Le nombre de produits vendus par les vendeurs vietnamiens sur Amazon a augmenté, tandis que les ventes de produits de marque ont bondi de plus de 40% au cours des douze mois s'achevant le 31 juillet 2025. Cette hausse témoigne d'un changement stratégique, passant d'exportations axées sur le volume à une stratégie de développement de marques fondée sur la valeur, a indiqué l'entreprise.

Dans son dernier rapport, Amazon Global Selling révèle un tournant décisif pour les exportations e-commerce vietnamiennes : le nombre de vendeurs vietnamiens réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 million de dollars sur Amazon a progressé de 60% en 2025. Cette croissance reflète non seulement une progression graduelle, mais aussi une évolution fondamentale de la manière dont les entreprises vietnamiennes abordent la concurrence internationale.

Le Rapport 2025 sur l'autonomisation des petites et moyennes entreprises (PME) vietnamiennes est une étude annuelle exhaustive qui met en lumière l'essor rapide et le succès des PME vietnamiennes tirant parti de l’e-commerce mondial.

Le rapport de cette année met en lumière une croissance impressionnante à plusieurs niveaux - des enregistrements de marques aux exportations de produits, en passant par l'émergence de vendeurs réalisant un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars - soulignant ainsi le rôle croissant du Vietnam comme pôle dynamique d'entrepreneuriat tourné vers l'exportation en Asie du Sud-Est.

Larry Hu, responsable d'Amazon Global Selling pour l'Asie du Sud-Est, a déclaré : "Nous assistons à la transformation du Vietnam, d'une puissance manufacturière à une nation bâtissant des marques. Les entrepreneurs vietnamiens ne se contentent plus de fabriquer des produits pour d'autres ; ils innovent, créent leurs propres marques, racontent leur histoire et captent une valeur ajoutée bien plus importante sur les marchés mondiaux. Cette évolution positionne le Vietnam comme un acteur majeur de l'économie numérique en Asie du Sud-Est."

Le rapport souligne comment des milliers d'entreprises vietnamiennes vendent et exportent désormais dans le monde entier via Amazon, avec une augmentation des ventes de 35% d'une année sur l'autre. Plus significatif encore, le nombre de produits de marque vendus par les partenaires vendeurs vietnamiens a enregistré une croissance de plus de 40%, démontrant ainsi que l'investissement dans la marque se traduit directement par la réussite commerciale.

L'un des principaux facteurs de ce succès réside dans l'accent stratégique mis sur l'autonomisation des fabricants et des marques vietnamiennes afin qu'ils progressent dans la chaîne de valeur mondiale grâce à l'innovation produit et de marque.

Si des catégories comme l'ameublement, la cuisine, la santé et les soins personnels, l'habillement et la beauté ont continué d'afficher d'excellentes performances, le rapport 2025 souligne la diversification du portefeuille d'exportations vietnamien.

"Ce rapport célèbre les entrepreneurs vietnamiens - leur ambition, leur créativité et leur innovation", a déclaré Larry Hu. "Nous espérons qu'il deviendra un rendez-vous annuel régulier pour suivre les progrès, partager les réussites et orienter les futurs soutiens et investissements, tandis que nous œuvrons ensemble pour hisser le -+Made in Vietnam+ au rang d'excellence mondiale."

