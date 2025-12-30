Publication du Rapport sur le marché intérieur du Vietnam 2025

Le marché de détail vietnamien a atteint en 2025 une taille impressionnante d’environ 269 milliards de dollars, enregistrant une croissance du chiffre d’affaires des biens et services de 9 à 10% par rapport à 2024 - un niveau parmi les plus élevés des cinq dernières années, hors période exceptionnelle marquée par la pandémie de COVID-19.

Photo : Huong Giang/VNA/CVN

C’est ce qui ressort du Rapport sur le marché intérieur du Vietnam 2025, récemment publié par le Département de la gestion et du développement du marché intérieur relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce. Le document propose une analyse approfondie des facteurs d’influence et des perspectives de développement des marchés de biens et de services pour la période 2025-2030.

Selon le rapport, les infrastructures commerciales modernes ont poursuivi leur expansion rapide, avec 1.293 supermarchés, 276 centres commerciaux et un réseau de 8.274 marchés traditionnels à l’échelle nationale. Toutefois, les données du rapport révèlent une forte disparité entre zones urbaines et rurales. Les infrastructures commerciales modernes se concentrent principalement dans les grandes villes telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Hai Phong, qui regroupent près de 50% de ces établissements, tandis que les régions montagneuses et rurales restent largement dépendantes des marchés traditionnels.

L’un des faits saillants du rapport est l’essor spectaculaire du commerce électronique, dont la valeur a atteint 32 milliards de dollars en 2025, représentant près de 12% du chiffre d’affaires total du commerce de détail des biens et services à l’échelle nationale.

Avec une croissance supérieure à 20% par rapport à 2024 (la deuxième plus élevée d’Asie du Sud-Est), ce dynamisme reflète à la fois l’évolution des comportements de consommation et les investissements soutenus des entreprises dans les technologies numériques, allant de la gestion des stocks et des paiements sans numéraire aux plateformes de vente en ligne et au commerce en direct (livestreaming).

L’analyse de la structure de la consommation montre que les besoins essentiels demeurent prioritaires. Les produits alimentaires conservent la part la plus élevée du commerce de détail des biens, avec 34,1%, confirmant l’importance des dépenses liées aux nécessités de base. En revanche, les dépenses en services (hébergement, restauration, tourisme) progressent plus rapidement que celles consacrées aux biens, avec une croissance annuelle de 12 à 14%.

Le rapport dresse également un tableau objectif des défis persistants du marché intérieur vietnamien : forte exposition aux fluctuations internationales ; contraintes liées aux procédures administratives, aux coûts fonciers et à la qualité des ressources humaines ; infrastructures de transport, de paiement et de télécommunications encore insuffisamment synchronisées, notamment en milieu rural ; enjeux concernant la qualité des produits et l’information de marché.

Pour la période 2026-2030, les perspectives demeurent néanmoins très prometteuses. Fort d’une population de plus de 100 millions d’habitants, d’une structure démographique jeune et d’un revenu moyen par habitant en hausse constante, le Vietnam est appelé à devenir l’un des plus grands marchés de détail de la région. Le commerce électronique devrait atteindre 50 milliards de dollars d’ici 2030, confirmant la position du pays parmi les marchés les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN