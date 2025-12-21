De vastes opportunités pour les produits vietnamiens en Israël

L’Accord de libre-échange Vietnam - Israël, en vigueur depuis fin 2024, est un succès immédiat. Cette année, les exportations du premier vers le second sont estimées à 880 millions de dollars, en hausse de plus de 10% sur un an.

Le conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa, a partagé les résultats tangibles de la coopération économique entre les deux pays, attestant de l’impact positif de l’Accord de libre-échange bilatéral (VIFTA) sur les échanges commerciaux. Israël est le 3e partenaire commercial et le 4e marché d’exportation du Vietnam au Moyen-Orient.

Entré en vigueur le 17 novembre 2024, ledit accord a considérablement contribué à accélérer le commerce bilatéral. En vertu du texte, le Vietnam s’est engagé à supprimer près de 86% de ses lignes tarifaires selon la feuille de route convenue. De son côté, Israël a supprimé plus de 66% de ses lignes tarifaires dès l’application du VIFTA, avec l’objectif de porter ce taux à près de 93%. Cette levée des barrières douanières a immédiatement profité à plusieurs secteurs clés de l’économie vietnamienne, permettant aux produits aquatiques, chaussures, café, noix de cajou et matériaux de construction de renforcer leur présence sur le marché israélien.

Les indicateurs économiques confirment cette croissance : la valeur des exportations vietnamiennes vers Israël a dépassé 700 millions de dollars au cours des dix premiers mois de 2025 et devrait atteindre 880 millions sur l’ensemble de l’année, soit une hausse de plus de 10% sur un an.

Produits aquatiques, un secteur phare

Les produits aquatiques demeurent un secteur phare, représentant 12 à 13% des importations totales de ce segment en Israël. Ce dernier figure parmi les 22 premiers marchés d’exportation de ces produits vietnamiens. Les noix de cajou, le café instantané, le riz parfumé et les conserves alimentaires ont connu une croissance stable, répondant aux goûts des consommateurs et aux normes techniques locales.

Si Israël s’affirme comme un marché de premier plan pour les exportations vietnamiennes - grâce à son pouvoir d’achat élevé et à une demande soutenue pour les produits transformés - son environnement commercial reste complexe. Les entreprises doivent composer avec des risques géopolitiques, des certifications strictes telles que Kasher ou Halal, et des normes techniques alignées sur les standards européens et américains.

Face à ce constat, le Bureau commercial du Vietnam en Israël a joué un rôle essentiel en 2025, en aidant les entreprises à résoudre les obstacles administratifs liés aux certificats d’origine et en diffusant des guides sur les réglementations locales.

Pour Lê Thai Hoa, le VIFTA revêt une signification stratégique majeure : il s’agit du premier accord de libre-échange signé par le Vietnam avec un pays du Moyen-Orient et du premier conclu par Israël avec un membre de l’ASEAN. Il devrait stimuler la coopération économique et commerciale dans les secteurs de l’agroalimentaire, des biens de consommation, des matériaux de construction ainsi que dans des domaines de haute technologie tels que l’agriculture intelligente, la gestion de l’eau, les énergies renouvelables, la santé et l’innovation.

Un marché significatif et prometteur

M. Hoa estime que si les entreprises vietnamiennes s’adaptent de manière proactive aux exigences du marché, les échanges bilatéraux pourraient rapidement franchir le cap des 4 milliards de dollars. Le VIFTA ouvre de nouvelles perspectives pour les exportations viet-namiennes et permet aux entreprises de mieux comprendre les besoins et préférences du marché israélien, facilitant ainsi leur pénétration rapide sur ce marché.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, Israël est un marché significatif et prometteur en Asie occidentale. Les économies vietnamienne et israélienne étant complémentaires, elles créent un contexte favorable à la promotion des exportations vietnamiennes vers Israël.

Le VIFTA, signé en juillet 2023, est le fruit des sept années de négociations avec 12 cycles de discussions. Il comprend 15 chapitres et plusieurs annexes portant sur le commerce des marchandises, les services, les investissements, les règles d’origine, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les douanes, les recours commerciaux, les marchés publics ainsi que les aspects juridiques et institutionnels. Sa mise en œuvre constitue une base solide pour le Vietnam afin de stimuler les exportations vers Israël et d’accéder à d’autres marchés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe. Réciproquement, les biens et technologies israéliens peuvent désormais accéder aux marchés de l’ASEAN, de l’Asie-Pacifique et des économies couvertes par les 17 accords de libre-échange auxquels le Vietnam a adhéré.

Thê Linh/CVN




