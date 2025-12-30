Hô Chi Minh-Ville cherche à développer ses exportations vers le marché Halal

Face aux difficultés sur les marchés traditionnels, Hô Chi Minh-Ville accélère ses activités de promotion du commerce vers le marché Halal, un secteur en pleine expansion qui compte environ 2,2 milliards de consommateurs musulmans dans le monde.

Dans un contexte économique mondial complexe, marqué par le protectionnisme et les exigences accrues en Europe ou aux États-Unis, la diversification des débouchés devient une priorité. Le Moyen-Orient, avec une valeur d’importation annuelle de plus de 1.200 milliards de dollars et une croissance économique dynamique, représente une opportunité majeure pour les entreprises vietnamiennes.

Au cours des 11 premiers mois de 2025, les exportations du Vietnam vers les Émirats arabes unis (EAU) ont atteint 5,4 milliards de dollars et 1,9 milliard vers l’Arabie saoudite. Les produits phares incluent les téléphones, l’électronique, le textile, la noix de cajou et les produits aquatiques. Cependant, les experts estiment que les échanges entre Hô Chi Minh-Ville et cette région n’ont pas encore atteint leur plein potentiel.

Actuellement, de grands groupes de distribution tels que Lulu Hypermarket ou Al Othaim Markets manifestent un vif intérêt pour les produits vietnamiens de qualité. Cela offre aux entreprises de Hô Chi Minh-Ville l’occasion de présenter directement leurs produits et de rechercher des partenariats à long terme.

Le directeur du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), Trân Phu Lu, a indiqué que la ville met en œuvre de nombreuses mesures pour soutenir les entreprises, notamment en facilitant leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement internationales.

L'ITPC a organisé plus de 160 activités de promotion en 2025, mettant l’accent sur le développement d’un écosystème Halal. Ce marché, qui devrait atteindre 10.000 milliards de dollars d’ici 2028, offre des marges de croissance considérables, notamment dans le secteur alimentaire dont la demande au Moyen-Orient est très élevée.

Pour concrétiser ces opportunités, Nguyên Phuong Trà, cheffe du Département du Moyen-Orient et de l’Afrique (relevant du ministère des Affaires étrangères), suggère que la ville établisse des politiques préférentielles en matière de fiscalité et de taux d'intérêt. Elle encourage également les entreprises à participer à des expositions internationales majeures telles que le Halal Trade Expo Dubai ou le MIHAS en Malaisie.

Cette stratégie de conquête du marché Halal permet non seulement de réduire la dépendance aux marchés classiques, mais constitue aussi un levier de croissance durable, transformant l'accès aux consommateurs musulmans en un moteur de développement pour l'économie nationale.

