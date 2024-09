Les ventes au détail totales en hausse de 8,5% en huit mois

Entre janvier et août, les ventes au détail totales de biens et services ont augmenté de 8,5% pour atteindre près de 4,15 quadrillions dôngs (169,7 milliards d'USD), selon le Bureau général des statistiques (GSO).

Les ventes au détail totales de biens et services ont augmenté de 8,5% pour atteindre près de 4,15 quadrillions dôngs (169,7 milliards d'USD) au cours de la période janvier-août grâce à l'amélioration de la consommation, de la production et du tourisme, selon les dernières mises à jour du Office général des statistiques (GSO).

Les ventes au détail de marchandises ont totalisé près de 3.200 milliards de dôngs, représentant 77,1% du chiffre d'affaires total et en hausse de 7,3% par rapport à la même période de l'année dernière.

Les revenus de l'alimentation et des produits alimentaires ont augmenté de 10,2%, ceux de l'électroménager de 10,1%, de l'habillement de 8,7%, des véhicules de 4% et des articles éducatifs de 9,6%.

Les provinces et les villes qui ont connu une augmentation significative des revenus du commerce de détail comprennent Quang Ninh, en hausse de 10,6% ; Haiphong, en hausse de 9,3% ; Cân Tho, en hausse de 7,7% ; Dà Nang, en hausse de 7,6% ; Hô Chi Minh-Ville, en hausse de 6,8% ; et Hanoï, en hausse de 6,3%.

Les revenus des services d'hébergement et de restauration ont augmenté de 14,3% tandis que le tourisme a augmenté de 26,2% au cours de la période.

Le rapport du GSO révèle également que les arrivées internationales au Vietnam ont atteint 1,43 million en août, soit une hausse de 17,7 %.

Au cours des huit mois, les arrivées internationales ont totalisé 11,4 millions, en hausse de 45,8% par rapport à la même période de l'année dernière et de 1% de plus qu'en 2019 avant le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

Les provinces et villes ayant connu une augmentation significative des revenus de l'hébergement, de la restauration et du tourisme sont Quang Ninh, Dà Nang, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et Binh Duong.

Le transport de passagers a atteint 3 234 millions de tonnes sur la période, en hausse de 7,5% tandis que le transport de marchandises a atteint 1 686 millions de tonnes, en hausse de 13%.

Le GSO a exhorté le ministère de l'Industrie et du Commerce à accélérer l'examen et les modifications des documents juridiques afin de promouvoir le développement du marché intérieur.

L'évolution du marché sera surveillée de près pour garantir un approvisionnement adéquat et des prix stables des biens nécessaires au cours des mois restants de cette année.

VNA/CVN