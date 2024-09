Grand succès du programme “Fier des produits vietnamiens”

Les chaînes de supermarchés Co.opmart et Co.opXtra ont organisé le programme “Fier des produits vietnamiens”, suscitant fortement la consommation de produits vietnamiens à travers diverses activités de relance et de promotion commerciale.

>> Les exportations de produits électroniques affichent une croissance à deux chiffres

>> Les exportations de produits aquatiques poursuivent leur croissance

>> Exportations de produits aquatiques : une bonne fin d'année en perspective

>> De belles perspectives pour les exportations de noix de coco fraîches en Chine

“Fier des produits made in Vietnam" fait partie de la série d’événements célébrant le 35e anniversaire de la création de Saigon Co.op.

Le programme, du 29 août au 18 septembre, vise à encourager les consommateurs à apporter leur soutien pour les produits vietnamiens, contribuant à développer l’économie domestique ainsi qu’à créer davantage d’emplois pour les travailleurs vietnamiens. Ce programme a également pour objectif de renforcer leur confiance envers la qualité et la valeur des marchandises produites dans le pays.

Au cours de cette période, Co.opmart et Co.opXtra coopèrent avec plus de 600 partenaires pour réduire de 10 à 50% les prix sur plus de 3.500 produits vietnamiens de toutes sortes: denrées alimentaires, appareils électroménagers, produits de mode, cosmétiques...

L'un des points forts du programme sont les festivals culinaires organisés chaque semaine. Les clients peuvent découvrir et même déguster des spécialités de toutes les régions. Ces festivals créent également un espace culturel aidant les consommateurs à mieux comprendre le riche patrimoine culinaire du pays.

Le programme "Fier des produits vietnamiens" est également associé à de nombreuses activités de bénévolat. Co.opmart à Binh Dinh a organisé la fourniture de 200 repas gratuits aux patients atteints de cancer et des soutiens à l'écoulement de plus de 500 produits certifiés OCOP (À chaque commune son produit). Ces activités contribuent à bâtir la communauté et à soutenir les personnes en situation difficile.

Saigon Co.op aux côtés des produits vietnamiens

En plus des programmes de réductions des prix, Co.opmart lance également de nombreuses promotions spéciales comme "2 achetés, 1 offert", ou "1 acheté, 1 offert", ou des cadeaux bonus appliqués aux produits d'entretien ménager et aux vêtements.

Selon Nguyên Ngoc Thang, directeur général adjoint de Saigon Co.op, le chiffre d’affaires de l'ensemble du réseau a augmenté de 30% par rapport aux jours normaux au cours des trois premiers jours de mise en œuvre du programme. Cela montre le fort attrait du programme auprès des consommateurs, ce qui réaffirme la place des marchandises vietnamiennes sur le marché.

Au cours de ses 35 années de développement, Saigon Co.op a toujours soutenu les produits vietnamiens. Saigon Co.op coopère également étroitement avec des partenaires pour donner aux produits nationaux la possibilité d'être exportés vers le marché international.

Saigon Co.op devrait continuer à investir un budget important pour proposer des produits vietnamiens sur son espace en ligne Co.opOnline et l'application Saigon Co.op. Cela leur permettra d’accéder à davantage de clients, en particulier dans le contexte d’explosion du commerce électronique.

Trân Kim Yên, présidente du Comité du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ce programme contribue non seulement à sensibiliser les consommateurs à la qualité des produits vietnamiens, mais également à stabiliser l'offre et la demande du marché, ainsi qu’à soutenir les agriculteurs.

En outre, Saigon Co.op se coordonnera également avec des médias et des partenaires commerciaux pour organiser un concours d'écriture sur le thème des produits vietnamiens et effectuera des travaux de bénévolat dans les écoles et les réserves naturelles.

Texte et photos : Truong Giang/CVN