Les enchères d'obligations d'État ont permis de lever près de 45,3 billions de dôngs en août

En août, le Trésor public a mené des enchères pour des obligations sur cinq échéances : cinq ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 30 ans.

Le terme de 10 ans a conservé la part d'émission la plus élevée, représentant 63% du volume total gagnant.

Les taux d'intérêt pour la mobilisation des obligations d'État en août ont connu une légère baisse par rapport à fin juillet pour les échéances de 10 et 15 ans, avec des réductions respectives de 0,05% et 0,06%.

À la fin du mois d'août, les taux d'intérêt des emprunts à 5, 10, 15, 20 et 30 ans s'élevaient respectivement à 1,95%, 2,71%, 2,9%, 3% et 3,1%.

Sur le marché secondaire, la valeur nominale des obligations d'État au 31 août a atteint plus de 2,1 quadrillions de dôngs, en hausse de 2,11% par rapport au mois précédent.

La valeur totale des transactions sur obligations d'État en août s'est élevée à près de 243.000 milliards de dôngs, avec une valeur moyenne de transaction par séance de 11.000 milliards de dongs, en baisse de 3,34% par rapport à juillet.

Les transactions au comptant, où un client s'engage à acheter ou à vendre des obligations cotées en bourse au prix et à la date convenus, constituaient 61,7% de la valeur totale du marché, tandis que les transactions de pension, où un client vend des obligations et s'engage à les racheter à un prix plus élevé, représentaient 38,3%.

En août, le rendement moyen des transactions des obligations d'État émises par le Trésor public a connu la baisse la plus significative sur les échéances de 7 à 10 ans et de 10 ans, se situant actuellement en moyenne autour de respectivement 2,613% et 2,675%.

La plus forte augmentation a été observée sur les échéances de deux ans et de trois à cinq ans, avec des rendements moyens respectivement d'environ 1,476% et 1,8%.

La part de la valeur des transactions des investisseurs étrangers en août a atteint 2,12% de la valeur totale des transactions du marché, soit une hausse de 0,42% par rapport à juillet, avec des achats nets s'élevant à 388 milliards de dôngs.

VNA/CVN