Le ministre du Plan et de l'Investissement inspecte des projets dans le Sud du Laos

Les 7 et 8 septembre, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a inspecté la construction de plusieurs projets vietnamiens dans le Sud du Laos et évalué les défis auxquels ils sont confrontés.

Photo : VNA/CVN

Le 7 septembre, il s’est rendu dans la mine de charbon de Kaleum exploitée par la société Phonesack et le site proposé pour la construction de la centrale thermoélectrique de Kaleum de la Petrovietnam Power Corporation (PV Power) en cours de développement dans la province de Sekong.

La capacité annuelle maximale actuelle de la mine est d'environ 20 millions de tonnes, dont trois millions vendues au Vietnam.

La Petrovietnam Power Corporation (PV Power) recherche des partenaires pour investir dans le projet et participer à sa gestion, son exploitation et sa maintenance. La construction du projet, de 4,06 milliards d'USD, devrait commencer en avril 2025 et sa première turbine devrait être opérationnelle en janvier 2028.

Le ministre est également venu à un complexe d'extraction de bauxite et de traitement d'alumine, l'un des plus grands projets vietnamiens au Laos, du groupe Viêt Phuong dans le district de Dakcheung à Sekong. L’investissement total prévu est d’environ un milliard d'USD et les exportations devraient commencer au deuxième trimestre 2026.

Remerciant les comités de coopération Vietnam - Laos et Laos - Vietnam pour leur soutien, le chef du groupe a proposé au ministère lao du Plan et de l’Investissement de faciliter la mise en œuvre du projet de centrale thermoélectrique de Lakmang, d’une capacité d’environ 600 MW, pour fournir l’électricité nécessaire au traitement de l’alumine. Ce projet vise également à créer une chaîne de valeur allant du charbon et du minerai de bauxite à l’alumine et à l’aluminium.

Le ministre Nguyên Chi Dung a exprimé son espoir que les autorités locales créeraient des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes et que ce projet deviendrait un symbole des relations fructueuses entre les deux pays dans tous les domaines.

VNA/CVN