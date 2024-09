Le PM propose l'objectif de faire entrer le pays dans le groupe des 30 à 35 principales économies mondiales

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du sous-comité socio-économique du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), a proposé l'objectif de faire entrer le pays dans le groupe des 30 à 35 grandes économies du monde et dans le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur.

>> Croissance économique grâce à l’intégration internationale

>> Le Vietnam souligne la coopération en matière de pêche et le développement de l'ASEAN

>> La participation du PM ouvre des opportunités pour l’intégration économique du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi matin 9 septembre à Hanoi une réunion entre la Permanence du gouvernement et celle du sous-comité socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Cette réunion vise à donner des avis sur le projet de rapport évaluant les cinq ans de mise en œuvre de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021 - 2030, les orientations et les tâches de développement socio-économique pour la période 2026 - 2030.

Le Premier ministre a demandé un certain nombre d'indicateurs à atteindre, dont le taux de croissance économique du Vietnam, - un pays en développement, ayant une économie en transition, avec une grande ouverture dans le contexte de déclin de l'économie mondiale et de lenteur de la reprise.

Le chef du gouvernement a demandé d'absorber le contenu « stabilité pour le développement », de renouveler la pensée pour le développement synchrone dans tous les secteurs, de réaliser des percées dans certains domaines, en particulier en perfectionnant l'institution de l'économie de marché à orientation socialiste.

Il faut également mettre l'accent sur le développement de l'économie numérique, de la transformation numérique, du renouvellement scientifique et technologique, et surtout de l’économie verte, numérique, circulaire, de l’industrie culturelle ; sur la réalisation du projet de formation des ressources humaines au service de la transformation numérique, de la transition verte et de la lutte contre le changement climatique dans le delta du Mékong ; sur le développement des infrastructures de transport, en particulier ferroviaires….

VNA/CVN