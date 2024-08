L’économie vietnamienne affiche des signes prometteurs de croissance

Au cours des sept premiers mois de 2024, l'investissement, les exportations et la consommation ont connu de nombreux faits marquants, démontrant que l'économie vietnamienne se développe de manière stable et durable. Les experts estiment que le Vietnam peut absolument atteindre une croissance de 6 à 6,5%, selon l'objectif fixé par l'Assemblée nationale pour cette année.

Selon l'Office général des statistiques (GSO), ces trois facteurs, - l'épine dorsale de l'économie, a connu une croissance positive au cours des 7 premiers mois de 2024. Par rapport à la même période de l'année dernière, les indices d'investissement, d'exportation et de consommation ont fortement augmenté.

Selon les données mise à jour le 20 juillet dernier, l'investissement direct étranger (IDE) total enregistré au Vietnam a atteint plus de 18 milliards d'USD, soit une augmentation de 10,9% sur un an.

Les investisseurs étrangers ont investi dans 48 des 63 villes et provinces du pays en sept mois. Bac Ninh se classe première avec 3,2 milliards d'USD.

En sept mois, le chiffre d'affaires à l'import-export du Vietnam a atteint 440 milliards d'USD, en hausse de 17% en glissement annuel. Les exportations sont estimées à 226,98 milliards d'USD, soit une hausse de 15,7% en un an.

Selon l'Office général des statistiques, en sept premiers mois, le total des ventes au détail de biens et services de consommation s'est chiffré à 3.625,7 billions de dôngs, soit une hausse annuelle de 8,7% en variation annuelle.

L'Institut central de gestion économique (CIEM) a esquissé deux scénarios de croissance économique du Vietnam pour 2024, avec des taux respectivement de 6,55% et de 6,95%, a déclaré sa cheffe, Trân Thi Hông Minh.

Selon le premier scénario, la croissance de son PIB devrait atteindre 6,55% en 2024. Les exportations pour l'ensemble de l'année 2024 augmenteraient de 9,54%. L'indice des prix à la consommation (IPC) progresserait en moyenne de 4,32% et la balance commerciale serait excédentaire à hauteur de 5,7 milliards d'USD.

Le second scénario prévoit une croissance du PIB du Vietnam de 6,95%. les exportations augmenteraient de 11,64%, l'IPC progresserait en moyenne de 4,12% et la balance commerciale serait excédentaire à hauteur de 7,3 milliards d'USD.

Selon Nguyên Ba Hung, économiste en chef au Vietnam de la BAD, actuellement, le principal moteur de la croissance économique est la demande de consommation intérieure et l'investissement. Le gouvernement doit continuer à améliorer l’environnement des investissements et des affaires et à stimuler la consommation intérieure. La stimulation de la demande intérieure comprend la consommation privée, la consommation publique et les investissements publics. Ces trois éléments doivent d’abord être développés, puis l’investissement privé pourra se développer ultérieurement.

Pour promouvoir cette dynamique, le gouvernement doit se concentrer sur l'expansion de la politique budgétaire afin d'être en mesure d'effectuer les dépenses publiques de manière plus efficace... L'accélération des décaissements d'investissements publics peut créer davantage d'emplois et de revenus, contribuant ainsi à attirer les investissements privés.

