Hô Chi Minh-Ville stabilise les prix de 350 médicaments essentiels

Afin de garantir la qualité des médicaments et des prix adaptés, d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande de certains médicaments essentiels répondant aux besoins de soins de la population, et de contribuer à une meilleure prise en charge des habitants, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a publié, le 17 mars, un plan de mise en œuvre du Programme de stabilisation du marché des médicaments essentiels pour la période 2026-2027.

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Le programme porte sur 20 groupes de médicaments essentiels, représentant environ 350 produits, destinés au traitement des maladies courantes, des maladies chroniques et des besoins à forte consommation, notamment les antalgiques et antipyrétiques, les anti-inflammatoires, les antiallergiques, les médicaments cardiovasculaires, les antidiabétiques, les anti-infectieux, ainsi que les traitements des affections digestives, respiratoires et ostéo-articulaires, les vitamines et minéraux et les médicaments issus de la médecine traditionnelle. Cette liste a été établie sur la base des besoins réels et conformément aux réglementations du ministère de la Santé.

Photo : VNA/CVN

Le programme s’adresse aux entreprises de production et de distribution pharmaceutiques ainsi qu’aux établissements de vente au détail. Les entreprises doivent satisfaire aux normes de Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP) et de Distribution (GDP), disposer de capacités financières solides et d’un réseau de distribution étendu, et s’engager à assurer un approvisionnement suffisant, conforme en qualité et aux prix enregistrés. Les points de vente doivent, quant à eux, respecter les conditions légales d’exercice, afficher publiquement les prix, présenter les médicaments relevant du programme de stabilisation de manière à les rendre facilement identifiables et les vendre aux prix réglementés.

La municipalité exige que les prix de vente soient inférieurs d’au moins 5 % à ceux des produits équivalents sur le marché. En cas de fluctuations des prix des matières premières ou des coûts de production affectant la structure des prix, les entreprises doivent en informer le Service de la Santé et le Service des Finances afin de bénéficier d’un appui et d’ajuster les prix conformément à la réglementation.

La ville prévoit également de développer et de diversifier le réseau de distribution, en élargissant les points de vente dans les pharmacies et les comptoirs de médicaments, afin de faciliter l’accès des habitants, en particulier des personnes à faible revenu, à des médicaments à des prix raisonnables.

Durant leur participation au programme, les entreprises et les points de vente bénéficieront d’un appui en matière de communication, de supports d’identification (tableaux de prix, banderoles), de formations professionnelles et pourront être récompensés lors du bilan du programme. En contrepartie, ils sont tenus de respecter la législation pharmaceutique et de garantir l’origine et la qualité des médicaments ; toute infraction entraînera des sanctions et leur exclusion du programme.

Le programme sera mis en œuvre du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, en lien avec la campagne « Les Vietnamiens consomment vietnamien » et le projet du ministère de la Santé « Les Vietnamiens privilégient les médicaments vietnamiens ».

VNA/CVN