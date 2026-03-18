Forêts et économies : le Vietnam valorise ses ressources forestières durables

La forêt n'est pas seulement un écosystème vital, elle constitue un moteur économique, un socle culturel, un bouclier climatique ainsi qu’une source de bien-être et de moyens de subsistance pour les populations. Tel est le message central de la cérémonie marquant la Journée internationale des forêts 2026, organisée le 18 mars à Ninh Binh par la FAO en coordination avec le Département des forêts et de la protection des forêts du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

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Placée sous le thème « Forêts et économies », la Journée internationale des forêts 2026 met en lumière le rôle essentiel des forêts dans la croissance économique, la régulation des ressources en eau, la protection des sols, le soutien à la production agricole et le renforcement de la résilience face au changement climatique.

Photo: VNA/CVN

Selon Tran Quang Bao, directeur du Département des forêts et de la protection des forêts, au Vietnam, la forêt occupe une place importante dans le développement du pays. Au-delà de son rôle de « poumon vert », elle constitue un espace de subsistance pour des millions de personnes, notamment dans les zones montagneuses et les communautés vivant à proximité des forêts. Le taux de couverture forestière se maintient à plus de 42 %, contribuant à la protection de l’environnement, à la conservation de la biodiversité et au développement socio-économique.

Les ressources forestières sont de plus en plus valorisées à travers des chaînes de valeur durables, allant des produits forestiers non ligneux aux services environnementaux forestiers, en passant par l’écotourisme, créant ainsi de nouvelles sources de revenus pour les localités.

L’industrie du bois et des produits forestiers s’est imposée comme un secteur d’exportation clé. En 2025, les exportations ont dépassé 18,3 milliards de dollars, avec un excédent commercial de plus de 15 milliards de dollars, représentant plus de 75 % de l’excédent commercial du pays, confirmant la position du Vietnam parmi les principaux exportateurs mondiaux de bois et de produits dérivés.

Par ailleurs, la politique de paiement des services environnementaux forestiers mobilise chaque année des ressources importantes provenant des entreprises utilisatrices, contribuant à la protection et au développement des forêts, tout en assurant des revenus stables aux populations locales et en réduisant la pression sur le budget de l’État.

Le secteur forestier développe également de nouveaux axes tels que l’écotourisme, les activités de loisirs en milieu forestier et les services d’absorption et de stockage du carbone, afin d’accroître la valeur économique des forêts dans le contexte de la transition vers une croissance verte.

Selon Tran Quang Bao, le développement d’une économie forestière durable constitue à la fois une nécessité pour le Vietnam et une contribution aux objectifs de développement durable au niveau international.

Pour sa part, Vinod Ahuja, représentant de la FAO au Vietnam, a souligné que les forêts représentent un levier important pour le développement économique et les moyens de subsistance ruraux. Investir dans les forêts revient à investir dans la sécurité des ressources en eau, la résilience climatique et la croissance durable. La protection des forêts et le développement économique doivent ainsi être menés de manière parallèle.

Dans le cadre de la cérémonie, les délégués ont participé à une activité symbolique consistant à accrocher des messages sur un « Arbre de l’Engagement », avant de procéder à une plantation d’arbres, transmettant un message de responsabilité collective en faveur de la protection des forêts vietnamiennes.

VNA/CVN