Au Vietnam, la liberté religieuse confirmée par les chiffres

La liberté de religion au Vietnam se manifeste de manière claire et multidimensionnelle, à travers le cadre juridique, l’exercice des droits et devoirs civiques lors des élections, l’augmentation du nombre de fidèles et de lieux de culte, ainsi que la richesse de la vie spirituelle illustrée par les festivals annuels.

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Les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031 se sont déroulées avec succès, avec un taux de participation atteignant 99,69 %, incluant la participation active des fidèles des différentes religions.

Photo : VNA/CVN

Avant le scrutin du 15 mars, le ministère des Affaires ethniques et religieuses a adressé un document aux Comités populaires provinciaux et municipaux, leur demandant de créer les conditions les plus favorables afin que les fidèles puissent exercer pleinement leurs droits démocratiques dans le choix, la présentation et l’élection de représentants compétents à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires.

Conformément à la loi sur l’élection des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de 2015 (amendée et complétée en 2025), tout citoyen de la République socialiste du Vietnam, qu’il soit croyant ou non, âgé de 18 ans révolus dispose du droit de vote, et de 21 ans du droit de se porter candidat.

À ce jour, les résultats des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, la 15e législature comptait cinq dignitaires religieux parmi ses membres.

Avec un cadre juridique ouvert et le caractère tolérant de la société, environ 95 % de la population pratique une croyance populaire ou appartient à une religion, les fidèles coexistant pacifiquement, souvent dans une certaine interpénétration.

Selon une étude du Pew Research Center, le Vietnam figure parmi les 12 pays au monde et les six pays de la région Asie-Pacifique présentant un niveau élevé de diversité religieuse.

D’après le Livre blanc « Religions et politiques religieuses au Vietnam » publié en 2023, le pays compte 43 organisations relevant de 16 religions reconnues par l’État et ayant reçu un certificat d’enregistrement des activités, avec plus de 27,7 millions de fidèles, soit près de 28 % de la population.

Cinq grandes religions comptent chacune plus d’un million de fidèles : le bouddhisme (environ 14 millions de fidèles, plus de 54.000 dignitaires et responsables religieux, 47 établissements de formation et plus de 18.500 lieux de culte) ; le catholicisme (environ 7 millions de fidèles, 3 archidiocèses, 27 diocèses, 52 évêques, près de 6.000 prêtres, 31.000 religieux, plus de 200 congrégations, plus de 3.000 paroisses et 9.000 lieux de culte) ; le bouddhisme Hoa Hao (près de 1,5 million de fidèles, environ 4.000 responsables religieux et 51 lieux de culte) ; le protestantisme (11 organisations religieuses, environ 1,2 million de fidèles, plus de 2.300 dignitaires, plus de 6.800 responsables religieux, 4 établissements de formation et environ 600 lieux de culte) ; le caodaïsme (plus de 1,1 million de fidèles, relevant de 10 organisations religieuses, environ 10.000 dignitaires, 30.000 responsables religieux, 3 établissements de formation et environ 1.300 lieux de culte).

Les organisations religieuses sont encouragées à participer aux activités socio-économiques. Selon des données du ministère des Affaires ethniques et religieuses, elles gèrent actuellement environ 300 écoles maternelles, près de 2.000 établissements préscolaires, des centres de formation professionnelle, plus de 500 établissements médicaux caritatifs ainsi que de nombreuses structures d’assistance sociale…

La loi sur les croyances et les religions de 2016 (modifiée et complétée en 2025) garantit à chacun le droit à la liberté de croyance et de religion, de suivre ou non une religion, d’exprimer ses convictions, de pratiquer les rites, de participer aux fêtes religieuses, d’étudier et de pratiquer les doctrines, d’entrer en vie religieuse et d’exercer les activités religieuses conformément à la loi.

Les organisations religieuses ont le droit d’organiser leurs activités conformément à leurs chartes et statuts, de construire, rénover et améliorer leurs lieux de culte, ainsi que de recevoir des dons légitimes provenant d’organisations et de particuliers, nationaux comme étrangers.

Au cours des 20 dernières années, le nombre de fidèles a augmenté de plus de 10 millions, passant de 17,4 millions en 2003 à 27,7 millions en 2023. Le nombre d’organisations religieuses reconnues est passé de 16 à 43 ; celui des dignitaires de 34.200 à plus de 54.500 ; celui des responsables religieux de près de 79.000 à près de 145.000 ; et celui des lieux de culte de 20.900 à 29.890.

Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, la saison printanière est celle des festivals, illustrant de manière concrète la liberté de croyance et la coexistence pacifique entre les religions. Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), 544 festivals religieux sont organisés chaque année au Vietnam. Ce chiffre correspond aux festivals religieux à caractère strictement confessionnel, tandis que, de manière générale, la plupart des festivals comportent, à des degrés divers, des éléments spirituels.

Les festivals religieux sont des manifestations organisées selon des rites et des cérémoniaux rigoureux, conformément aux prescriptions propres à chaque religion. Ils sont initiés par les dignitaires et les organisations religieuses, qui mobilisent les fidèles afin de répondre à leurs besoins spirituels et à leur vie religieuse.

L’organisation et la participation à ces festivals relèvent traditionnellement des affaires internes des organisations religieuses et des fidèles. Toutefois, aujourd’hui, de nombreux festivals religieux ont dépassé le cadre des lieux de culte pour s’ouvrir largement à la société, grâce à l’esprit de tolérance et de non-discrimination du peuple vietnamien ainsi qu’à la politique de liberté religieuse du Parti et de l’État du Vietnam.

Les grandes fêtes religieuses sont désormais organisées à une échelle croissante, attirant un grand nombre de fidèles et de citoyens, avec les vœux et messages de félicitations des dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que la garantie de l’ordre et de la sécurité publics assurée par les autorités.

Au Vietnam, les croyances et les religions, bien qu’issues d’origines et de principes différents, ne donnent pas lieu à des conflits majeurs, mais connaissent au contraire des interactions et s’inscrivent en harmonie avec les communautés environnantes aux convictions diverses. Ainsi, un fidèle catholique, protestant ou musulman peut participer à des pratiques spirituelles populaires traditionnelles dans des temples, pagodes ou sanctuaires. Nul ne s’y oppose ni ne porte de jugement restrictif à cet égard.

Ces données factuelles démontrent clairement que la liberté religieuse au Vietnam est une réalité, réfutant les arguments biaisés et de mauvaise foi selon lesquelles cette liberté serait restreinte dans le pays.

VNA/CVN