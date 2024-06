Les entreprises vietnamiennes contribuent à améliorer la vie des travailleurs lao

Avec plus de 240 projets pour un capital d'investissement total de près de 5,5 milliards d'USD, le Vietnam est actuellement l'un des trois pays qui investissent le plus parmi 53 pays et territoires investissant au Laos, contribuant ainsi au développement local du Laos et faisant du bon travail en matière de bien-être social.

L'un de ces projets concerne la Société agricole du Sud du Laos du groupe THACO. Ce projet, d'une superficie totale de plus de 27.000 ha, se trouve dans les provinces d'Attapeu et de Sékong, dans la zone de développement Cambodge - Laos - Vietnam (CLV).

Avec un capital d'investissement de 750 millions d'USD pour la période 2024-2028, le projet devrait non seulement créer une valeur réelle, apporter une contribution durable à l'agriculture, à l'économie du Laos, au processus d’éradication de la faim et de réduction de la pauvreté de ces deux districts, à la création de nombreux emplois locaux. Il est prévu que l'entreprise recrutera jusqu'à 25.000 travailleurs.

Née dans le district de Xaysettha, province d'Attapeu, Lone Phommachak et son mari travaillent pour la Société depuis environ 3 ans. Elle a déclaré souhaiter continuer à y travailler avec pendant longtemps.

Lone Phommachak et son mari ont un revenu total de plus de 10 millions de kips par mois (461 USD), bien supérieur à la moyenne au Laos, bénéficient de contrôles de santé gratuits, de la signature des contrats de travail et disposent d'un contrat d'assurance. En outre, ce couple habite gratuitement dans un dortoir doté de tous les éléments essentiels construit par la Société.

Travailler dans cette Société lui permet non seulement d'avoir plus d'argent à dépenser, mais également de subvenir aux besoins de ses parents et de ses proches. Parce qu'elle voyait que la vie était très belle, elle a invité les familles de son jeune frère et de sa belle-sœur ainsi que leurs enfants à venir travailler pour la Société et vivre dans le dortoir.

Tout comme Lone Phommachak, Ichnaly Khamsuan, du district de Samakhixay, province d'Attapeu, souhaite également souhaite également travailler à long terme pour cette Société, car elle a une politique de sécurité sociale très complète.

De son côté, Duangchan Sengduong, du district de Samakhixay, province d'Attapeu, se sent également très satisfaite de travailler avec l'entreprise.

Les dortoirs où vivent les familles de Lone Phommachak et Ichnaly Khamsuan sont l'un des nombreux dortoirs solidement construits, situés non loin des lieux de travail des travailleurs. Les appartements sont tous autonomes avec toutes les fonctions et commodités.

Nguyên Nhât Tuân, directeur général adjoint de cette Société, a déclaré que le développement des ressources humaines est l'un des facteurs importants. Par conséquent, l'entreprise se concentre toujours sur le bien-être social des travailleurs et sur une politique salariale attractive, supérieure au niveau commun, la signature des contrats de travail…

En outre, l'entreprise a également créé un centre de formation dans le district de Xaysettha, de la province d'Attapeu, pour fournir des conseils et améliorer les compétences des travailleurs.

Sounnakhone Keoviengkham, directeur du Département du plan et de l'investissement de la province d'Attapeu, a hautement apprécié les préoccupations de cette société en faveur des travailleurs, contribuant ainsi à les aider à se sentir en sécurité dans leur travail, car c'est exactement ce dont les travailleurs ont besoin pour stabiliser leur vie.

L'investissement de la Société a jusqu'à présent créé un grand nombre d'emplois pour les travailleurs locaux, contribuant ainsi à la résolution du problème du chômage dans la province d'Attapeu en particulier et dans la région du sud du Laos en général.

