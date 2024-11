Perception suffisante des taxes des plateformes mondiales de commerce électronique

Les activités de gestion fiscale pour les plateformes de commerce électronique nationales et les plateformes de commerce électronique transfrontaliers qui font des affaires au Vietnam sont strictement mises en œuvre, garantissant une perception correcte et opportune, suffisante, équitable et transparente, conformément à la législation fiscale vietnamienne, a déclaré le Département général des impôts.

En outre, le Département général des impôts crée également des conditions favorables aux entités ayant des activités de production et d'affaires au Vietnam de se sentir en sécurité dans leur production et leurs affaires et contribuer leurs obligations fiscales au budget de l'État.

Selon les statistiques du Département général des impôts, 115 fournisseurs étrangers se sont enregistrés et ont payé des taxes via le portail électronique dudit Département général. Le montant total des paiements d’impôts s’est chiffré à plus de 18.000 milliards de dôngs (soit près de 800 millions d'USD).

Récemment, les médias ont vivement critiqué la concurrence déloyale de la plate-forme de commerce électronique Temu sur le marché vietnamien.

Le 4 septembre 2024, la plateforme de commerce électronique Temu a été enregistrée via le portail électronique du Département général des impôts à l’adresse http://etaxvn.gdt.gov.vn. Temu commencera à soumettre des déclarations à partir du troisième trimestre 2024 et fera ses déclarations de revenus à partir du moment où il commencera à opérer au Vietnam.

En mars 2022, le Département général des impôts a lancé un portail pour les fournisseurs étrangers et une application mobile fiscale électronique dénommée Etax-Mobile. Le portail, à l’adresse http://etaxvn.gdt.gov.vn, permet aux fournisseurs étrangers ayant des activités sur des plateformes numériques au Vietnam de s’enregistrer, déclarer et payer des impôts plus facilement.

Selon le Département général des impôts, ce portail électronique n'est pas seulement une adresse permettant aux entreprises étrangères de s'enregistrer, de déclarer et de payer des impôts, mais aussi un lieu où elles recherchent des informations sur le système fiscal et juridique du Vietnam lié au commerce électronique.

