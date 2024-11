L’Assemblée nationale adopte la Loi sur les syndicats (modifiée)

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le Comité permanent de l'AN a demandé à la Confédération générale du travail du Vietnam d’avancer rapidement des solutions synchrones pour promouvoir les rôles et les responsabilités des membres des syndicats et des organisations syndicales dans la nouvelle ère.

La 8 e session de l’AN est divisée en deux phases, la première du 21 octobre au 13 novembre et la seconde du 20 novembre au 30 novembre au matin, soit 29,5 jours ouvrables, avec au menu l’examen et l’adoption de 15 lois et trois résolutions et l’examen de 13 projets de loi.

L’Assemblée nationale a consacré la majeure partie de son temps à l’élaboration de lois, à l’exercice du pouvoir de supervision suprême et à la prise de décisions sur des questions socio-économiques et d’autres affaires importantes.

VNA/CVN