Les ordinateurs, l'électronique et les composants dominent les importations en 2024

Les importations vietnamiennes d'ordinateurs, d'électronique et de composants en 2024 ont dépassé la barre des 100 milliards d’USD pour la première fois de l'histoire et ont atteint le niveau le plus élevé depuis 2013, selon les statistiques du Département général des douanes vietnamiennes.