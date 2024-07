Les signes encourageants de l’économie nationale affirmés lors d’une conférence de presse du gouvernement

Dans l'après-midi du 6 juillet, à Hanoï, le Bureau gouvernemental a organisé la conférence de presse de juin du gouvernement pour fournir des informations sur la situation socio-économique en juin et au premier semestre 2024.

Le ministre et chef du Bureau gouvernemental, Trân Van Son, porte-parole du gouvernement, a déclaré qu'au cours des six premiers mois de l'année, l'économie nationale avait globalement retrouvé son niveau d'avant l'épidémie de COVID-19 et poursuivait sa tendance positive.

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre s'est fortement redressée, atteignant 6,93%, et 6,42% pour le premier semestre, soit un taux bien plus élevé que celui enregistré pendant la même période en 2023 (3,84%) et dépassant le scénario prévu dans la Résolution 01-CP (5,5-6%), a-t-il souligné.

La situation macroéconomique est restée stable, l'inflation a été maîtrisée et les grands équilibres ont été garantis, a-t-il affirmé, ajoutant que l'indice des prix à la consommation (IPC) au premier semestre avait augmenté de 4,08% en moyen.

Les exportations ont augmenté de 14,5% pendant cette période, les importations, de 17%. L'excédent commercial a atteint 11,63 milliards d'USD, a-t-il indiqué.

En particulier, la situation financière et budgétaire de l'État a continué de s'améliorer nettement. Les recettes totales du budget de l'État en six mois ont représenté 60% des prévisions pour toute l’année, en hausse de 15,7% en un an, a-t-il poursuivi.

De janvier à juin, le Vietnam a reçu 15,19 milliards d'USD d’investissement direct étranger (IDE), soit une progression de 13,1% en rythme annuel. Les décaissements ont augmenté de 8,2% pour s’élever à 10,84 milliards d'USD.

De nombreuses organisations et experts internationaux continuent d'apprécier hautement les résultats et les perspectives de l'économie vietnamienne. La BAD, Standard Chartered et HSBC prévoient que la croissance du PIB du Vietnam en 2024 sera d'environ 6%. Le FMI prévoit une croissance de 6,4% pour le Vietnam sur la période 2024-2029, selon le chef du Bureau gouvernemental.

Afin de maintenir la croissance et de créer une dynamique pour l'année prochaine, le gouvernement donnera la priorité à la promotion de la croissance, au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation et à la garantie des grands équilibres de l'économie, a-t-il déclaré.

