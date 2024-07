Forum des femmes d’affaires du Vietnam, du Laos et du Cambodge à Hanoï

Placé sous le thème "Femmes d’affaires et économie verte", l’événement a eu lieu en présence de Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du PCV.

Dans son discours, Bùi Thi Minh Hoài a appelé les Unions des femmes des trois pays à renforcer leur coopération et leur échanges d’expériences pour aider les femmes à développer l’économie verte et l’économie circulaire.

De son côté, la présidente de l'Union des femmes du Vietnam, Hà Thi Nga, a appelé les femmes des trois pays à coopérer et à s'unir pour continuer à soutenir l'autonomisation économique des femmes, contribuer activement à une économie verte et à un avenir plus durable.

Pour sa part, la présidente de l'Union des femmes du Laos, Aly Vongnorbountham, a déclaré espérer que dans les temps à venir, les Unions des femmes des trois pays travailleraient ensemble pour renforcer leur coopération et promouvoir la production de biens respectueux de l'environnement...

La sous-secrétaire d'État au ministère de la Condition féminine du Cambodge, Koung Sorita, a indiqué que le gouvernement cambodgien avait lancé la Stratégie pentagonale-Phase I pour la croissance, l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité, et que les femmes étaient une priorité sur l’agenda politique. Dans l'économie numérique, le gouvernement cambodgien investit dans les infrastructures et l'éducation numériques, et favorise la participation des femmes à l'économie numérique…

