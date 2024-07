Lào Cai

La porte frontière voit ses revenus d'import-export augmenter de 143%

Les revenus des importations et des exportations via la porte frontière de Lào Cai (Nord) ont bondi de 143% sur un an au premier semestre de cette année, pour atteindre 1,05 milliard d'USD.

Selon Pham Van Phuc, vice-président du département des douanes de Lào Cai, depuis le début de 2024, la partie chinoise a repris ses activités normales d'import-export à travers la frontière.

Parallèlement, les activités de dédouanement au poste frontière n°2 de la route internationale Kim Thanh se sont déroulées sans problème, sans embouteillage de véhicules transportant des marchandises, a-t-il indiqué.

En moyenne, 370 véhicules franchissaient chaque jour la frontière, dont 180 pour les marchandises exportées et 190 pour les marchandises importées. Le nombre d'entreprises engagées dans des activités d'importation et d'exportation s'élève à 515, soit une augmentation de 22,6% par rapport à 2023, a indiqué Pham Van Phuc.

Le nombre de déclarations en douane traitées via le système électronique VNACCS/VCIP a atteint 36.754, a-t-il précisé.

Il a noté que la collecte du budget de l'État provenant des activités d'import-export via les postes frontaliers locaux au premier semestre de cette année a atteint 381,4 milliards de dôngs (14,98 millions d'USD), soit une augmentation de 66,5% sur un an.

Pendant ce temps, six trains servant aux activités d'import-export franchissent chaque jour la frontière ferroviaire internationale.

Les statistiques du Service de l'industrie et du commerce de Lào Cai ont montré que la valeur totale des importations et des exportations passant par les frontières locales au cours des six premiers mois de cette année a atteint plus de 1,57 milliard d'USD, soit 164,2% du chiffre enregistré au cours de la même période de l'année dernière, soit 35% du plan annuel. Sur le total, les importations se sont élevées à 886,6 millions d'USD, soit 186,2% du chiffre de l'année dernière à la même époque.

