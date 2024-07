Deuxième semestre

La croissance économique pourrait ralentir mais les perspectives restent positives

La croissance économique du Vietnam pourrait ralentir au second semestre par rapport à celle du premier semestre, avec plusieurs facteurs de soutien attendus pour soutenir les perspectives de croissance globales, selon un rapport publié le 2 juillet par l’Unité d'économie mondiale et d'études de marché de l'Overseas Bank (UOB), basé à Singapour.

Photo : VNA/CVN

Selon les experts de l’UOB, le PIB réel du Vietnam a augmenté de 6,93% sur un an au deuxième trimestre, poursuivant ainsi la dynamique de la hausse de 5,87% enregistrée au premier trimestre et aux trimestres précédents. Dans l'ensemble, l'économie a connu une croissance de 6,42% au premier semestre, dépassant largement la croissance de 3,84% enregistrée au cours de la même période de 2023.

Les secteurs manufacturier et des services ont continué de diriger la plupart des activités commerciales, tandis que le commerce extérieur est resté robuste au deuxième trimestre. L’augmentation des ventes de semi-conducteurs depuis la mi-2023 indique que cette dynamique pourrait persister pendant encore un à deux trimestres.

L'UOB a maintenu ses prévisions de croissance pour le Vietnam à 6,0% pour 2024, contre la fourchette cible du gouvernement de 6,0 à 6,5%.

Photo : VNA/CVN

Les analystes ont notamment déclaré que la plupart des investisseurs étrangers avaient des perspectives positives à long terme pour le Vietnam. En témoigne l'augmentation de 13,1% sur un an à 15,2 milliards d'USD des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au cours des six premiers mois.

Concernant les taux d'intérêt et de change, le rapport de l'UOB note que la récente dépréciation du dong vietnamien face au renforcement du dollar et à la hausse de l'inflation pourrait inciter la Banque d'État du Vietnam à être prudente quant à tout changement des taux directeurs. Compte tenu du ralentissement potentiel de la croissance au second semestre, l'UOB prévoit que la banque centrale maintiendra le taux de refinancement au niveau actuel de 4,5%.

VNA/CVN