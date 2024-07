Le Vietnam favorise la promotion du commerce en Inde

Des responsables du consulat général du Vietnam et du Bureau commercial du Vietnam en Inde ont eu des séances de travail avec de grands conglomérats indiens tels que Reliance, Tata Consultancy Services et Sun Pharma pour explorer les opportunités de coopération économique, commerciale et touristique entre les deux pays.

L'un des résultats clés a été de faciliter une collaboration entre Vietnam Airlines, Vietravel et Sun Pharma pour amener près de 5.000 employés de Sun Pharma en vacances au Vietnam fin août 2024. Une initiative qui profitera non seulement à Sun Pharma et à l'industrie touristique vietnamienne, mais renforcera également les liens économiques entre les deux pays.

Sun Pharma est le quatrième conglomérat pharmaceutique mondial avec un chiffre d'affaires international de 5,4 milliards d'USD, exploitant 43 installations de fabrication et fournissant des médicaments de qualité dans plus de 100 pays. Cette collaboration témoigne de la confiance de Sun Pharma dans le tourisme vietnamien et représente une avancée significative pour attirer plus de touristes indiens au Vietnam.

