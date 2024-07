Les exportations du secteur agricole pourraient atteindre 54-55 milliards d'USD

Photo : VNA/CVN

Pendant cette période, les exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques ont rapporté 29,2 milliards d'USD, soit une hausse de 19% en rythme annuel. Les importations de ces produits ont atteint 20,92 milliards d'USD.

Concernant les exportations, sept produits ou groupes de produits, que sont café, caoutchouc, riz, fruits et légumes, noix de cajou, crevettes, bois et produits dérivés, ont affiché une valeur supérieure à un milliard d'USD.

S’agissant des marchés, les États-Unis, la Chine et le Japon sont demeurés les plus grands importateurs de produits agricoles, forestiers et aquatiques vietnamiens. Les États-Unis ont représenté 20,7% des exportations vietnamiennes (+20,8%) ; la Chine, 20,2% (+9,5%) et le Japon, 6,7% (+5%).

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a estimé qu’en 2024, les exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques atteindraient probablement 54 à 55 milliards d'USD.

Ce sont les fruits et légumes qui sont prometteurs. Selon le secrétaire général de l’Association vietnamienne des producteurs de fruits et légumes (VINAFRUIT), Dang Phuc Nguyên, les exportations devraient s’élever à sept milliards d'USD cette année avec la Chine comme exportateur majeur.

Le Vietnam et la Chine devraient signer un nouveau protocole sur les exportations de durian surgelé, de fruit de la passion et de piment en 2024. Les deux pays ont également convenu de signer un protocole sur la noix de coco fraîche, ouvrant ainsi des perspectives d'exportation à ce fruit vietnamien. Par conséquent, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes vers le marché chinois devraient continuer à croître dans les mois à venir.

Les perspectives des exportations de produits aquatiques vers la Chine d'ici à la fin de l'année sont aussi optimistes. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), la demande chinoise d'importations de crevettes augmenterait à nouveau à partir du troisième trimestre 2024. Les exportations vietnamiennes de crevettes vers la Chine devraient ainsi progresser au cours de cette période.

Outre le marché chinois, le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré qu'il continuerait à promouvoir les exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques vers d'autres marchés clés tels que les États-Unis, le Japon et l'Union européenne. Il cherchera également à ouvrir l’accès à d’autres marchés prometteurs comme le Moyen-Orient et l’Afrique…

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré que la demande de produits agricoles tels que le riz, les légumes et les fruits, augmentait en raison des perturbations de l'approvisionnement, des conflits armés, de la concurrence géopolitique et des conflits commerciaux. Dans ce contexte, le Vietnam est déterminé à promouvoir ses exportations dans une direction durable, tout en assurant fermement sa sécurité alimentaire.

