Développement des bornes de recharge pour les transports verts au Vietnam

Photo : VinFast/CVN

Actuellement, le constructeur automobile vietnamien VinFast est l'un des principaux développeurs d'infrastructures de bornes de recharge dans le pays, avec 150.000 ports de recharge à travers le pays, avec une densité de 3,5 km par station, garantissant un accès facile aux utilisateurs.

Outre VinFast, d'autres développeurs majeurs incluent EVIDA et EBOOST. Vietnam Electricity (EVN) a également rejoint ce marché avec la création du centre central de fabrication d'équipements de mesure électronique.

Certains constructeurs automobiles comme Porsche, Audi et Mercedes-Benz ont également mis en place leurs propres systèmes de bornes de recharge pour leurs clients, mais seulement en nombre limité.

Parallèlement, de nombreuses entreprises leaders dans le domaine du développement de bornes de recharge, telles que Siemens, Charge+ et ABB, ont manifesté leur intérêt à pénétrer le marché vietnamien.

Le développement des bornes de recharge est une mesure importante pour promouvoir la révolution verte du transport au Vietnam, a déclaré Trân Quang Hà, chef adjoint du Département des sciences, des technologies et de l’environnement du ministère du Transport et des Communications.

Selon de nouveaux règlements du ministère du Transport et des Communications, toutes les stations-services des autoroutes doivent être dotées de bornes de recharge, a indiqué le responsable.

Le ministère a proposé de nombreuses politiques sur le développement de bornes de recharge. Il est en train d’élaborer des règlements pour intégrer le développement de bornes de recharge dans le développement des infrastructures techniques urbaines.

Le ministère a également donné une politique visant à soutenir les taux de capital et d'intérêt ainsi que les taux de taxe à l'importation pour les équipements de bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu'une réduction du prix de l'électricité pour les particuliers et les organisations s'engageant dans l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, a ajouté Trân Quang Hà.

Les organes compétents accorderont des aides financières au travail de recherche et de transfert technologique et à l’amélioration des compétences en développement de bornes de recharge rapides et sans fil, a ajouté Trân Quang Hà.

VNA/CVN