Les IDE dans les industries manufacturières et l’immobilier en forte hausse

Le montant décaissé dans les industries manufacturières et l’immobilier a atteint respectivement 4,93 milliards d'USD et 607,6 millions d'USD, représentant 78,5% et 9,7% du total.

Selon les données de Cushman & Wakefield, en Asie, les capitaux d'investissement affluent fortement vers l'immobilier industriel, les investisseurs pariant sur de nouveaux actifs et secteurs de l'économie.

Le Vietnam a atteint une croissance du PIB de 5,1% en 2023 et s'efforce d'atteindre 6,0 à 6,5% en 2024, grâce à des politiques visant à réduire les taux d'intérêt tout en équilibrant la pression inflationniste et la croissance économique.

Grâce à l’expansion des grands fabricants au Vietnam, les secteurs logistiques et industriels des grandes villes et des provinces voisines en bénéficient. À Hô Chi Minh-Ville, le secteur de la logistique connaît une croissance positive, les flux de capitaux d'investissement se concentrent principalement sur la construction et le développement d'usines et d'entrepôts prêts à l'emploi.

En 2024, l’immobilier industriel devrait continuer à être un segment de bonne croissance grâce aux entrées de capitaux d'IDE bénéficiant de politiques fiscales préférentielles. Les infrastructures de transport sont de plus en plus synchrones et modernes, et les services de soutien aux parcs industriels s'améliorent continuellement. De nombreux nouveaux projets d'investissement dans des parcs industriels ont vu leurs politiques d'investissement approuvées et ont commencé à mettre en œuvre les phases suivantes.

Évaluant les perspectives du marché industriel vietnamien, Mme Trang Bùi, directrice générale de Cushman & Wakefield, a déclaré : "En tant que pays en développement, le Vietnam devrait devenir le centre de la chaîne de production mondiale de nombreuses entreprises à l'avenir. En particulier, le Vietnam a beaucoup de potentiel pour développer l'industrie des semi-conducteurs lorsqu'il possède une main-d'œuvre jeune ayant la volonté de se former dans des domaines liés à cette industrie...".

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Dô Thành Trung, a déclaré que le Vietnam perfectionnait de plus en plus le système juridique, les mécanismes et les politiques visant à améliorer l'environnement des investissements et des affaires. En particulier, le Vietnam a mis en place de nombreux mécanismes attrayants d’incitation à l’investissement pour les entreprises et sociétés technologiques, notamment les industries des semi-conducteurs et des puces électroniques…

