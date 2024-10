Biologie

Les sciences de la vie au cœur d'une conférence internationale à Quy Nhon

Le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) a accueilli mardi 2 octobre à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre), la conférence internationale sur la biologie 2024 - BIO2024 QUY NHON pour sa 7 e édition.

>> La Conférence internationale sur le sucre de l’IAPSIT débute à Binh Dinh

>> Fondation Vallet : un quart de siècle pour semer l’excellence

>> Deuxième symposium international des sciences de la vie nanométriques

Portant sur le thème "De la connexion à la coopération", BIO2024 QUY NHON réuni la participation de près de 150 participants, scientifiques, étudiants universitaires et post-universitaires, venus de 11 pays et territoires du monde entier. Jusqu’au 4 octobre, des conférenciers ont l’opportunité d’écouter neuf rapports importants en séance plénière et 36 présentations en salle de conférence.

Tous concernent de nombreux sujets variés du domaine des sciences de la vie, tels que la recherche fondamentale et la mise en application dans la biotechnologie végétale et le rôle et la diversité des micro-organismes dans la résolution des défis mondiaux actuels comme la sécurité alimentaire et l’environnement durable et la santé.

La mise en application des avantages de l'OMICS, de l'analyse et de l'intelligence du Big Data dans l’amélioration de la santé humaine et de la sécurité alimentaire et de l’environnement école y sont également abordés.

BIO2024 QUY NHON est également l’occasion pour de jeunes scientifiques des universités et des Instituts de recherches du Vietnam et de l’étranger de présenter leurs résultats de recherche, de partager leurs expériences et de discuter des innovations et tendances récentes au Vietnam et dans le monde entier.

Cet événement est également considéré comme un forum de connexion et de coopération avec des scientifiques estimables, terreau de création d’une communauté de scientifiques pleine de potentiel et de créativité. L’objectif est d’aider les jeunes scientifiques à développer leur carrière et de contribuer ainsi au progrès général de la science dans le futur.

Dans le cadre de BIO2024 QUY NHON, les sessions principales utiliseront différents formats : présentations des conférenciers principaux en sessions plénières, présentations orales des délégués en sessions parallèles, tables rondes ouvertes, expositions d'affiches et expositions des entreprises privées et des sociétés opérant dans les domaines de la microbiologie, des plantes et des soins de santé. Des excursions seront également organisées.

Organisé par l’ICISE, l’Association "Rencontres du Vietnam" et l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), BIO2024 QUY NHON rassemble la participation d’experts et scientifiques réputés au niveau mondial dans le domaine de la biologie comme les Professeurs Thomas Ziegler (Université de Cologne – Allemagne), Takayuki Tohge (Institut des sciences et technologies de Nara – Japon), Aung Htay Naing (Université nationale de la République de Corée), Thomas Kesteman (Université Oxford – Royaume-Unis), etc.

Échanges actifs

Des échanges scientifiques actifs sont l’un des facteurs essentiels de la réussite des scientifiques, depuis leur formation initiale jusqu’au déploiement de leur carrière. Au Vietnam, les possibilités de financement de recherches et d’organisation de conférences scientifiques permettant aux jeunes chercheurs de se mettre à jour sur les technologies de pointe et les découvertes avancées, sont limitées.

Dans le but de promouvoir des échanges scientifiques actifs et professionnels entre chercheurs en biologie, les Professeurs Trân Thanh Vân (président de l’Association scientifique "Rencontres du Vietnam" – RDV) et Patrick Boiron (ancien recteur de l’Université des sciences et technologies de Hanoï – USTH) ont discuté de la création d’un réseau de jeunes biologistes vietnamiens via la réunion au Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE), Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam, avec le soutien financier de RDV, de l’USTH et de l’ICISE.

Dans l’esprit de cette réunion, le premier symposium de deux jours "Orientation et collaboration en recherche pour les jeunes biologistes" a été organisé avec succès en décembre 2017, à destination des jeunes biologistes vietnamiens ayant obtenu un doctorat en France. Trente participants ont pris part à la réunion et ont formé le premier réseau de jeunes chercheurs dans le domaine des sciences de la vie.

Depuis, cinq rendez-vous réguliers ont fait suite à cette première réunion. La série de conférences de biologie fait partie des activités scientifiques annuelles des Rencontres de Quy Nhon. Suite au renouvellement du protocole d'accord entre l'USTH et RDV, et pour célébrer le cap des cinq ans, cet événement scientifique a été élargi et étendu en dehors du Vietnam pour devenir une série de conférences internationales annuelles sur la biologie.

Selon les prévisions, - BIO2024 QUY NHON devrait décerner de huit prix aux meilleurs jeunes reporters, dont quatre pour les rapports oraux et quatre autres pour les rapports par affiches. En outre, Le comité d'organisation sélectionnera notamment 10 à 20 parcours de haute qualité à proposer pour publication dans le Journal of Biotechnology (VAST2).

Texte et photos : Câm Sa – ICISE/CVN