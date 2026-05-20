Les saveurs authentiques du Nord du Vietnam séduisent Portland

À Portland, le restaurant The Paper Bridge fait vibrer la scène gastronomique américaine en ressuscitant l'ambiance des ruelles de Hanoï. Grâce à un savoir-faire artisanal et des recettes traditionnelles fidèles aux saveurs du Nord du Vietnam, cette adresse est devenue une étape incontournable pour les amateurs de cuisine authentique aux États-Unis.

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Photo : The New York Times/CVN

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L’histoire de The Paper Bridge prend racine bien loin des États-Unis, dans le quartier de Câu Giây, à Hanoï, où Quynh Nguyên a grandi. C’est dans cette capitale vietnamienne qu’elle fait la rencontre de Gian Carlo Reinardy, un chef américain ayant longtemps vécu au Vietnam. Ensemble, ils imaginent un restaurant dédié aux saveurs du Nord vietnamien, encore peu représentées sur la scène culinaire américaine.

Photo : The New York Times/CVN

Inauguré à Portland en novembre 2023, l’établissement n’a pas tardé à séduire critiques gastronomiques et amateurs de cuisine vietnamienne. Le prestigieux quotidien américain The New York Times l’a d’ailleurs inscrit parmi les cinquante meilleurs restaurants des États-Unis en 2025.

Photo : The Paper Bridge, The New York Times/CVN

Photo : The Paper Bridge, The New York Times/CVN

Dans un pays où la cuisine vietnamienne a longtemps porté l’empreinte des saveurs du Sud, The Paper Bridge revendique une identité résolument nordiste, inspirée des traditions culinaires de Hanoï et du delta du fleuve Rouge. Le pho y est servi dans sa version la plus authentique, fidèle aux recettes anciennes de Nam Dinh : sans germes de soja, sans basilic thaï ni sauces ajoutées à outrance. Le bouillon, subtilement parfumé à l’anis étoilé, à la cannelle et à la cardamome noire, séduit par sa délicatesse et son équilibre.

Chaque jour, les propriétaires confectionnent eux-mêmes les nouilles de pho ainsi que les vermicelles frais, perpétuant un savoir-faire artisanal qui donne au restaurant toute sa singularité.

Le restaurant ne se résume pas au seul pho. Sa carte fait découvrir une riche palette de spécialités régionales vietnamiennes encore largement méconnues du public américain.

Photo : The Paper Bridge, The New York Times/CVN

Parmi les plats emblématiques figure le bun cha Hanoï (vermicelles de riz avec porc grillé et herbes fraîches), considéré comme l’une des signatures de la maison. Cette spécialité associe poitrine de porc grillée au charbon, vermicelles frais, herbes aromatiques et sauce relevée de légumes marinés aigres-doux. Plusieurs critiques gastronomiques américaines ont salué la finesse des assaisonnements ainsi que la maîtrise des cuissons, qui restituent avec justesse les saveurs populaires de la capitale vietnamienne.

Autre spécialité incontournable de la maison : le pho chiên phông. Ces feuilles de pho frites jusqu’à devenir légères et croustillantes sont accompagnées de bœuf sauté et d’une sauce généreuse à la tomate et aux épices. Le contraste entre l’extérieur croquant et le cœur encore moelleux confère au plat une texture aussi surprenante que savoureuse.

La carte fait également la part belle à des saveurs profondément ancrées dans la mémoire culinaire vietnamienne : bánh mi que (sorte de petite baguette servie avec du pâté) de Hai Phong, rau muông xào toi (liserons d'eau sautés à l'ail), nem cua bê, soit le nem (rouleau du printemps) au crabe, ou encore brochettes grillées inspirées de la cuisine de rue de Sa Pa. Le canard de Vân Dinh compte lui aussi parmi les spécialités les plus appréciées des habitués.

Au-delà de sa cuisine, The Paper Bridge séduit aussi par son atmosphère simple et conviviale. Tables basses en plastique, décoration épurée, accueil attentionné : le lieu évoque avec justesse l’ambiance des petites échoppes populaires vietnamiennes, où la convivialité occupe une place centrale.

Pour Quynh Nguyên et Gian Carlo Reinardy, la gastronomie dépasse largement le cadre culinaire. À travers chaque plat, le couple souhaite transmettre une mémoire, raconter un héritage et partager une certaine vision du Vietnam. À Portland, leur aventure gourmande s’est peu à peu transformée en un véritable trait d’union culturel entre le Vietnam et les États-Unis.

Thao Nguyên/CVN