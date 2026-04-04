Un pont de saveurs entre le Vietnam et l’Amérique

Distingué par The New York Times parmi les 50 meilleurs restaurants des États-Unis en 2025, Bun cha Câu Giây ( The Paper Bridge ) fait rayonner les saveurs authentiques du Vietnam à Portland, grâce à la passion et à la persévérance d’un couple vietnamo-américain.

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Photo : NVCC/CVN

À la carte, un hommage vibrant aux saveurs du Vietnam. Chaque plat est une escale géographique : bun cha (vermicelles de riz accompagnés de viande de porc grillée) de Hanoï, pho chua (soupe de nouilles à la sauce aigre-douce) de Lang Son, brochettes façon Sa Pa, sandwich de Hai Phong, canard sauté citronnellepiment de Quang Ninh, soupe de nouilles au canard rôti de Cao Bang, soupe de nouilles au bœuf de Nam Dinh… Une véritable carte culinaire du Nord du pays.

Le restaurant, ouvert en novembre 2023 à Portland, dans l’État de l’Oregon, est le fruit du rêve de Quynh Nguyên, femme d’origine vietnamienne, et de son mari américain Carlo Reina, qui a longtemps vécu et travaillé au Vietnam.

Lors de ses séjours au Vietnam, Carlo était habitué d’un petit bistrot à bière près de chez lui. C’est là qu’il s’est lié d’amitié avec le patron… et que le destin s’est mis en marche. Pendant ce temps, Quynh Nguyên rendait visite à sa sœur en Chine. Sa famille lui parla d’un homme qu’elle devrait rencontrer. Le rapprochement fut rapide et l’amour naquit autour d’une passion commune : la cuisine.

Photo : NVCC/CVN

Encore au Vietnam, ils rêvaient déjà d’ouvrir leur propre restaurant aux États-Unis. Ensemble, ils ont appris à confectionner les banh pho frais, ces nouilles de riz souples et parfumées qui sont l’âme du pho.

En 2023, le rêve devient réalité avec l’ouverture de leur établissement à Portland. Moins de deux ans plus tard, en 2025, il figure parmi “Les meilleurs restaurants d’Amérique”, selon The New York Times. Le journaliste Brian Gallagher confie avoir été particulièrement impressionné par les nouilles fraîches faites à la main et par l’intensité des saveurs.

Photo : NVCC/CVN

Le bun cha y est préparé avec une viande grillée au charbon comme à Hanoï. La soupe de nouilles au bœuf de Nam Dinh séduit par son bouillon profond, subtile-ment marqué par le nuoc mam (saumure de poisson). Quant au canard grillé de Vân Dinh, il est servi sur plateau, accompagné de pousses de bambou vinaigrées, d’une sauce soja à l’ail et au piment, et d’un bol de soupe au bambou et au sang, exactement comme au pays.

Le défi des nouilles fraîches aux États-Unis

Carlo Reina a commencé à cuisiner dès l’âge de 14 ans. Élevé à Milwaukee, dans le Wisconsin, il a choisi la cuisine par pragmatisme. Diplômé en philosophie, il a vite compris que c’était derrière les fourneaux que se trouvait son véritable métier. Quynh Nguyên, elle, a grandi dans une famille de restaurateurs. La cuisine du Nord n’a aucun secret pour elle.

Après leur mariage, ils ont sillonné le Vietnam, goûtant, observant et apprenant. Ils ont visité de nombreuses adresses réputées pour comprendre l’art délicat des nouilles fraîches et affiner leur propre recette.

Photo : NVCC/CVN

“Ce sont les nouilles fraîches qui nous ont donné envie d’ouvrir un restaurant aux États-Unis. Ici, beaucoup de bols de +pho+ sont préparés avec des nouilles sèches. Les nouilles fraîches changent tout”, explique Carlo.

Le couple a consacré des mois à expérimenter. Avant l’ouverture, six mois d’essais, d’erreurs et d’ajustements furent nécessaires. Quynh avoue qu’au cours des trois premiers mois, leurs nouilles étaient tout simplement immangeables.

Chaque échec impliquait de démonter les machines, les nettoyer entièrement, attendre qu’elles chauffent à nouveau pendant une heure… puis recommencer. Sans compter que les nouilles plates et les nouilles rondes exigent des machines et des recettes différentes.

Carlo en rit aujourd’hui : “Je pourrais parler des nouilles de +pho+ et de leurs recettes pendant des heures”. Car pour lui, dans un simple brin de +pho+ frais se cache toute une mémoire, tout un pays.

Viêt Hà - Phuong Nga/CVN