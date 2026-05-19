L'exposition met en lumière l'esprit démocratique et la responsabilité civique à Huê

À l’occasion du 136 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 2026), le Service municipal de la culture et des sports de Huê a inauguré, dans la matinée du 19 mai au Musée Hô Chi Minh de la ville, une exposition thématique intitulée "Journée de la nation - Le bulletin de vote de la confiance et de la responsabilité".

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Photo : Mai Trang/VNA/CVN

Cette manifestation permet au public de découvrir plus de 200 documents, photographies et objets précieux, répartis autour de trois grands thèmes : le Président Hô Chi Minh et l'Assemblée nationale de la République démocratique du Vietnam ; l'idéologie de Hô Chi Minh encourageant les citoyens à exercer leurs droits et devoirs en élisant leurs députés à l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux ; et Huê lors de la fête nationale.

À travers ce parcours, l’exposition retrace les grandes étapes historiques de l'Assemblée nationale du Vietnam tout en mettant en lumière le rôle du Président Hô Chi Minh en tant que fondateur et constructeur de la République démocratique du Vietnam, un État "du peuple, par le peuple et pour le peuple".

Il fut non seulement l'architecte, mais aussi l'âme de l'Assemblée nationale, œuvrant sans relâche au renforcement de ses actions et à la promotion de son rôle d'organe suprême du pouvoir à travers les différentes phases de l'histoire révolutionnaire.

L’exposition témoigne également de la participation active et du sens des responsabilités des habitants de Huê lors des élections générales et des élections des députés à l'Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires locaux à travers différentes périodes historiques, depuis les premières élections nationales du 6 janvier 1946, au début de la révolution, jusqu'au renouveau du pays et à son processus d'intégration internationale.

Dinh Thi Hoài Trai, directrice du musée Hô Chi Minh de Huê, a déclaré que l'exposition offre non seulement des témoignages historiques, mais aussi des souvenirs vivaces d'une terre riche de traditions révolutionnaires et étroitement liée au destin de la nation.

L’exposition est ouverte gratuitement jusqu’au 30 août.

VNA/CVN