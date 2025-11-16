Le navire-hôpital de la Marine vietnamienne relie le continent et les îles lointaines

Dans l’archipel de Truong Sa (Spratly), un navire singulier trace sa route parmi les vagues. Le bâtiment 561, navire-hôpital de la Marine vietnamienne, assure une mission essentielle: soigner les pêcheurs en détresse, assister les soldats isolés et maintenir le lien vital entre le continent et les îles.

Photo : CTV/CVN

Dans l’archipel de Truong Sa (Spratleys), un navire singulier trace sa route parmi les vagues. Le bâtiment 561, navire-hôpital de la Marine vietnamienne, assure une mission essentielle: soigner les pêcheurs en détresse, assister les soldats isolés et maintenir le lien vital entre le continent et les îles. À la fois outil médical, moyen logistique et symbole de souveraineté, il incarne la présence continue de l’État vietnamien dans une zone hautement stratégique.

Unité médicale complète

Long de 71 mètres et large de 13, le navire-hôpital 561 affiche un tonnage de plus de 2000. Sa structure moderne abrite une unité médicale complète: plus de vingt lits, des salles de réanimation, de radiographie, d’échographie, ainsi qu’une chambre de décompression destinée aux plongeurs accidentés.

Son système Visat, relié au satellite Vinasat, permet des consultations à distance avec l’Hôpital militaire 175 et des médecins spécialistes sur le continent. Une prouesse technologique qui rend possible un suivi médical de qualité jusque dans les zones les plus reculées, comme nous l’explique le lieutenant-colonel Doàn Van Duân, commissaire politique adjoint de la Brigade 955.

«Le navire 561 accomplit de multiples missions, dont le transport de délégations et les soins médicaux pour les habitants et les militaires de Truong Sa. Cette mission figure parmi les priorités, pour l’équipage comme pour la brigade», confirme-t-il.

Photo : CTV/CVN

Chaque année, le bâtiment effectue de cinq à dix rotations et prodigue des soins d’urgence à quelque 500 pêcheurs, tandis que plus de 2000 militaires et civils y sont examinés. Ces interventions garantissent un accès rapide aux soins à plusieurs centaines de milles nautiques du littoral. Nguyên Trung Thành, le commissaire politique du navire, s’en félicite.

«Ces dernières années, le navire 561 a accompli avec succès les missions qui lui ont été confiées par l’État et la Marine. Nous avons reçu les félicitations du Commandement de la Marine et de la 4e zone maritime pour le transport des délégations officielles vers Truong Sa en 2024», dit-il.

À chaque traversée, la devise «attentionné, respectueux, fraternel» guide l’équipage. Le docteur Nguyên Tân Trang peut en témoigner… «J’ai ressenti une émotion très forte en rencontrant les soldats. Leur détermination et leur attachement à leur mission sont admirables. Ces visites renforcent le moral de ceux qui veillent sur nos mers et nos îles», confie-t-il.

Photo : CTV/CVN

Parmi les figures dévouées du navire figurent le major Nguyên Van Tham, chef mécanicien, le major Nguyên Dâu Truong, responsable des transmissions, ou encore le lieutenant-colonel Trân Van Ngoc, infirmier.

Mais c’est l’histoire du jeune officier Bùi Anh Tuân, 26 ans, qui illustre le mieux la continuité des générations. Fils de deux militaires de la Marine, dont un père ayant servi plus de trente ans sur le navire 571 et au sein des forces sous-marines, Tuân a grandi dans la culture du service. Diplômé de l’Académie navale de Nha Trang, où il s’est spécialisé en électromécanique navale, il a rejoint la Brigade 955 et embarqué sur le navire-hôpital 561 en décembre dernier.

«Travailler ici est une fierté. Mon père a servi ici plus de trente ans; je veux suivre son exemple et contribuer à mon tour», confie-t-il.

Malgré la vie en mer, les longues absences et les conditions changeantes, Bùi Anh Tuân puise dans cette filiation la force d’avancer. Les opérations menées au cœur des tempêtes lui ont appris la solidarité, essentielle à la survie et à la réussite de la mission.

Au milieu de l’immensité marine, les officiers et marins du navire-hôpital 561 incarnent une détermination tranquille. Leur présence offre un appui vital aux pêcheurs et renforce la sécurité de ceux qui gardent les îles avancées du pays.

Au-delà de sa fonction médicale, le navire est devenu un symbole: celui d’un lien humain et patriotique entre le continent et les îles lointaines. À chaque traversée, il porte avec lui un message de solidarité et de fierté nationale - celui d’un Vietnam résolu à préserver sa souveraineté sur ses mers et ses îles.

VOV/VNA/CVN