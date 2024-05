Développer les ressources humaines du secteur des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

L’industrie des semi-conducteurs change et façonne le monde. Il a été, est et sera présente dans tous les aspects de la vie sociale, affectant grandement la sécurité économique et la défense nationale. Reconnaissant cela très tôt, dans la conclusion N°64 du 18 octobre 2023, le 8e Plénum du Parti sur les questions socio-économiques en 2023-2024 a demandé de "mettre l'accent sur la formation de 50.000 à 100.000 personnes de haute qualité pour l’industrie de fabrication de puces semi-conductrices d’ici 2025 et en 2030".

Selon de nombreux experts, il s’agit d’un chiffre difficile pour le Vietnam dans le contexte d’une importante pénurie mondiale de ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs, notamment dans les pays développés où chez les grandes entreprises technologiques.

Lors du séminaire "Les ressources humaines vietnamiennes en semi-conducteurs dans la chaîne d'approvisionnement mondiale", le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, a affirmé que le Vietnam pouvait répondre rapidement à court, moyen et long terme aux besoins de la demande mondiale en ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs.

Stratégie nationale

Le Parti et l’État du Vietnam accordent la priorité au développement de l’industrie des semi-conducteurs et disposent d’une stratégie nationale pour son développement. En outre, le Vietnam entretient également des partenariats stratégiques intégraux avec la plupart des pays dotés d’industries de semi-conducteurs développées. Le Vietnam a signé un protocole d'accord sur la coopération avec les États-Unis pour développer l'écosystème de l'industrie des semi-conducteurs dans le cadre de la visite du président Joe Biden en septembre 2023.

Récemment, les principales sociétés de fabrication de puces à semi-conducteurs (NVIDIA, Intel, Samsung...) ont effectué de nombreuses visites de travail, affirmant l’intérêt, l’accélération de leur recherche et étude d’opportunités d'investissement visant à construire des centres de production de semi-conducteurs au Vietnam.

Conscientes de cette opportunité, dans le cadre du projet d’admission d'étudiants, de nombreuses universités prévoient d'ouvrir des filières de formation liées au domaine des circuits semi-conducteurs telles que l'Université des sciences naturelles, l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, certaines universités membres de l'Université de Dà Nang...

Photo : VNA/CVN

À partir de l'année scolaire 2024-2025, l'université Phenikaa accueille deux nouveaux programmes de formation dans le domaine des circuits semi-conducteurs : la conception de circuits semi-conducteurs et les puces semi-conductrices, la technologie de conditionnement.

Le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, a déclaré que le développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs devrait aller de pair avec le développement de l'industrie électronique et de l'industrie de la transformation numérique. Les puces semi-conductrices sont un composant d'entrée des appareils électroniques. Si nous fabriquons uniquement des puces semi-conductrices, nous dépendons de la sortie des produits et des acheteurs de puces qui sont des entreprises de fabrication d’équipements électroniques.

Développer l’industrie électronique consiste à créer une sortie pour les semi-conducteurs. L’industrie électronique est 5 à 6 fois plus grande que l’industrie des semi-conducteurs et l’industrie de la transformation numérique est bien plus grande.

VNA/CVN