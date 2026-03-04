Les ressources de la diaspora, un moteur clé de l’écosystème des start-up au Vietnam

Avec plus de six millions de Vietnamiens résidant et travaillant dans plus de 130 pays et territoires, la communauté vietnamienne à l’étranger affirme de plus en plus son rôle de ressource stratégique au service du développement socio-économique national.

Photo : QDND/CVN

Au-delà de sa contribution financière substantielle et stable à travers les transferts de fonds, la diaspora apporte également des connaissances, des technologies, une expertise en gouvernance ainsi qu’un vaste réseau de connexions internationales - des atouts essentiels pour l’écosystème des start-up et de l’innovation.

Au cours des dix dernières années, le montant total des transferts de fonds vers le Vietnam a dépassé 190 milliards de dollars, plaçant le pays dans le top 10 mondial des pays bénéficiaires de transferts de fonds. Hô Chi Minh-Ville demeure la première destination de ces flux, concentrant environ 60% du total national, avec un volume annuel oscillant entre 9 et 10 milliards de dollars. Cette ressource constitue un complément important aux capitaux mobilisés pour l’investissement et le développement, notamment dans un contexte où le Vietnam accélère la transformation de son modèle de croissance vers l’innovation, la science et la technologie.

À ce jour, le Vietnam dispose d’un écosystème entrepreneurial relativement complet, comprenant des start-up, des fonds d’investissement, des centres d’innovation ainsi que des programmes publics d’accompagnement. Parmi ses principaux atouts figurent un marché de grande taille, une population jeune et dynamique, ainsi qu’un esprit entrepreneurial affirmé. Le gouvernement a d’ailleurs identifié la science, la technologie et la transformation numérique comme des piliers stratégiques du développement dans la nouvelle phase de croissance.

Photo : QDND/CVN

Cependant, comparé aux écosystèmes plus matures de la région, celui du Vietnam présente encore certaines lacunes. Il s’agit notamment du manque de capitaux de croissance pour les phases d’expansion et d’internationalisation, d’un système de gouvernance et de gestion des risques qui n’atteint pas encore pleinement les standards internationaux, ainsi que d’une coordination encore insuffisante entre universités, entreprises, fonds d’investissement et autorités publiques. Dans ce contexte, les ressources de la diaspora apparaissent comme un levier déterminant pour combler ces écarts.

Dans les faits, le potentiel de la communauté vietnamienne à l’étranger n’a pas encore été pleinement exploité. Des obstacles subsistent, notamment en matière de procédures de résidence et de reconnaissance d’identité, de démarches d’investissement encore complexes et insuffisamment interconnectées, ainsi que d’accès à une information juridique claire et harmonisée. Ces facteurs peuvent freiner les initiatives d’investissement et de coopération.

Conscient de ces enjeux, l’État vietnamien a engagé plusieurs mesures visant à mobiliser plus efficacement les ressources de la diaspora : exemption de visa de longue durée, élargissement des droits de propriété immobilière et d’actifs légaux, facilitation du maintien de la nationalité ou de la reconnaissance de l’origine vietnamienne, ainsi que renforcement des programmes de mise en réseau des intellectuels et entrepreneurs vietnamiens à l’échelle mondiale afin de promouvoir le transfert de technologies et de savoir-faire managérial.

À Hô Chi Minh-Ville, l’écosystème des start-up compte actuellement environ 2.000 entreprises, actives dans des secteurs tels que l’intelligence artificielle, la fintech, le commerce électronique et l’agriculture de haute technologie. La métropole s’est fixé pour objectif d’intégrer, d’ici 2030, le groupe des 100 villes les plus dynamiques au monde en matière d’innovation entrepreneuriale. Un programme spécifique visant à valoriser efficacement les flux de transferts de fonds jusqu’en 2030 est en cours de déploiement, avec un engagement clair en faveur de l’amélioration du climat des affaires, de la transparence dans la mobilisation et l’utilisation des ressources, ainsi que de la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs, y compris ceux de la diaspora.

Photo : QDND/CVN

Selon de nombreux experts et entrepreneurs vietnamiens établis à l’étranger, l’attraction durable des ressources de la diaspora suppose un changement d’approche : passer d’une logique de mobilisation ponctuelle à une conception de politiques publiques à long terme. Cela implique notamment l’instauration d’un cadre juridique stable et transparent pour les investissements transfrontaliers, la création de fonds de co-investissement entre l’État et la diaspora, la mise en place d’un réseau d’experts vietnamiens à l’étranger jouant un rôle de conseil stratégique et de transfert technologique, ainsi que la création de centres de connexion entre l’innovation vietnamienne et les réseaux internationaux.

Si l’écosystème est consolidé sur les plans institutionnel, managérial et international, la communauté vietnamienne à l’étranger pourra pleinement jouer son rôle de partenaire stratégique, contribuant activement à faire du Vietnam une nation entrepreneuriale, innovante et profondément intégrée à l’économie mondiale.

VNA/CVN