Les religions au Vietnam à l’ère numérique : s’adapter pour se développer, garantir la liberté de croyance

À l’heure de la transformation numérique du XXI e siècle, les activités liées aux croyances et aux religions au Vietnam connaissent de profondes mutations. L’espace de pratique de la foi s’étend désormais des lieux de culte traditionnels à l’environnement numérique, permettant aux enseignements religieux et aux activités confessionnelles d’atteindre les communautés plus rapidement et plus largement.

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Photo : VNA/CVN

L’adaptation proactive des organisations religieuses, conjuguée aux efforts de l’État pour perfectionner le cadre juridique, favorise non seulement la pratique religieuse à l’ère numérique, mais réaffirme également l’engagement du gouvernement vietnamien à garantir la liberté de croyance et de religion conformément à la loi.

Quand les prédicateurs investissent l’espace numérique

Au Vietnam, plus de 95% de la population mène une vie marquée par les croyances ou les religions. Le pays compte 43 organisations relevant de 16 religions reconnues par l’État ou enregistrées officiellement, rassemblant près de 28 millions de fidèles. Le développement des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA) ouvre aujourd’hui un nouvel espace de pratique religieuse, affranchi des contraintes géographiques.

Selon Dô Huong, experte à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, lorsque la Loi sur les croyances et les religions de 2016 est entrée en vigueur, les activités religieuses sur Internet servaient principalement à diffuser des informations et à renforcer les liens entre les fidèles. Cependant, la pandémie de COVID-19, apparue en 2019, a constitué un véritable tournant en incitant les organisations religieuses à adopter les formats en ligne, amorçant ainsi un processus global de transformation numérique.

Les enseignements bouddhiques diffusés sur YouTube, Facebook ou TikTok, les messes catholiques retransmises en ligne ainsi que les prédications bibliques des Églises protestantes sont devenus de plus en plus courants. Ils permettent aux habitants des régions reculées, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à la communauté vietnamienne résidant à l’étranger d’accéder plus facilement aux enseignements religieux.

Les enseignements bouddhiques diffusés sur YouTube, Facebook ou TikTok, les messes catholiques retransmises en ligne ainsi que les prédications des Églises protestantes sont désormais monnaie courante. Ils permettent aux habitants des régions reculées, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à la communauté vietnamienne établie à l’étranger d’accéder plus facilement aux enseignements religieux.

Le vénérable Thich Nhât Tu, membre permanent du Conseil exécutif central de la Sangha bouddhique du Vietnam et vice-président permanent du Comité central des relations internationales de cette organisation, estime que : "Dans le contexte de la transformation numérique mondiale, le cyberespace est devenu un véritable lieu de pratique bouddhique en ligne. Grâce à un cadre juridique ouvert, les organisations religieuses se sont rapidement implantées sur YouTube, Facebook et TikTok. La puissance des médias numériques a effacé les distances géographiques, permettant aux fidèles du pays ainsi qu’aux quelque 5,5 millions de Vietnamiens vivant à l’étranger de participer aux activités bouddhiques."

Le passage à l’environnement numérique impose également une adaptation aux prédicateurs. Le maître zen Minh Niêm, qui diffuse régulièrement ses enseignements en ligne et promeut des valeurs positives, souligne que lors des prêches diffusés en direct, chaque geste et chaque expression peuvent être enregistrés et relayés très rapidement, ce qui exige des intervenants une vigilance accrue.

Photo : La Sangha bouddhique du Vietnam/CVN

Aujourd’hui, les émissions de radio, les podcasts et les enseignements religieux diffusés en ligne constituent un véritable soutien spirituel pour de nombreuses personnes, en particulier les Vietnamiens établis à l’étranger. Hoàng Thi Minh Phuong, installée en France, et Vu Thi Duyên, qui vit au Japon, expliquent que l’écoute de prédications en vietnamien les aide à atténuer le mal du pays tout en maintenant un lien étroit avec leur culture et leurs traditions religieuses.

Photo fournie par le maître zen Minh Niêm

Le maître zen Minh Niêm rappelle toutefois que la technologie ne constitue qu’un outil au service de la pratique religieuse : "Les enseignements religieux ne se transmettent pas uniquement par les mots, mais aussi par l’énergie, la présence et l’expérience vécue. La technologie peut permettre de toucher un plus grand nombre de personnes, mais une transformation spirituelle profonde nécessite toujours une expérience directe. Le fondement essentiel d’un prédicateur demeure une véritable pratique spirituelle."

Élargir l’espace de préservation du patrimoine

La transformation numérique ne modifie pas seulement les modalités de la pratique religieuse ; elle ouvre également de nouvelles perspectives pour la préservation du patrimoine culturel spirituel.

Photo : VNA/CVN

"La numérisation du patrimoine et des expressions culturelles sous toutes leurs formes constitue un outil qui nous permet de préserver les formes de patrimoine culturel les plus vulnérables à la dégradation, tout en offrant à l’ensemble de la population, en particulier aux jeunes, la possibilité de mieux connaître leur propre culture, y compris les expressions religieuses et les autres formes de patrimoine", a déclaré Jonathan Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam.

Le représentant de l’UNESCO a toutefois souligné que la numérisation ne constituait pas une fin en soi. Le patrimoine culturel immatériel ne peut être véritablement préservé que s’il continue d’être sauvegardé et pratiqué par les communautés dans la vie contemporaine. Les données numériques doivent donc être régulièrement actualisées et garantir la participation active des communautés elles-mêmes aux processus de conservation, de gestion et de valorisation du patrimoine.

Photo : VNA/CVN

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Photo: VNA/CVN

Gouvernance religieuse dans l’environnement numérique

Outre les opportunités qu’il offre, le cyberespace pose également de nombreux défis aux activités religieuses. Selon l’experte Dô Huong, dès lors que chacun peut partager et interpréter les doctrines religieuses sur les réseaux sociaux, l’autorité religieuse ne relève plus exclusivement des responsables ayant reçu une formation officielle. Cette évolution accroît les risques de déformation des enseignements, de marchandisation de la spiritualité et d’exploitation de la religion à des fins lucratives.

Photo : VNA/CVN

Dans les faits, plusieurs organisations et mouvements religieux illégaux, tels que l’Église de Dieu Mère, la religion Ba Diên, la religion Dua, Ba Co Do ou encore le protestantisme Dega, ont utilisé Internet pour recruter des adeptes, diffuser des superstitions, attiser les divisions ethniques et porter atteinte à la sécurité ainsi qu’à l’ordre publics. L’anonymat et la rapidité de circulation de l’information dans le cyberespace compliquent considérablement la détection, la vérification et le traitement de ces infractions.

Photo : VNA/CVN

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Selon le ministre des Affaires ethniques et des Religions, Nguyên Dinh Khang, les technologies numériques et l’intelligence artificielle transforment les pratiques religieuses, facilitent la participation des fidèles aux activités en ligne et contribuent à la préservation du patrimoine. Toutefois, ces avancées s’accompagnent de la nécessité de renforcer la sensibilisation au droit, d’améliorer les compétences numériques des dignitaires, des responsables religieux et des fidèles, ainsi que de détecter et de traiter de manière proactive les infractions commises dans le cyberespace.

"Dans les années à venir, le ministère poursuivra le développement de la base de données sectorielle, appliquera l’intelligence artificielle à la prévision et à l’identification des risques, tout en accompagnant les organisations religieuses dans le développement de canaux d’information officiels", a indiqué le ministre.

La Loi de 2026 sur les croyances et les religions : un "bouclier" juridique à l’ère numérique

Afin de répondre aux exigences de la transformation numérique, l’Assemblée nationale a adopté, le 23 avril 2026, la Loi révisée sur les croyances et les religions, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Cette réforme marque une étape importante dans le perfectionnement du cadre institutionnel, en établissant une base juridique pour les activités religieuses et cultuelles dans le cyberespace, tout en continuant de garantir le droit des citoyens à la liberté de croyance et de religion.

Photo : Le Comité gouvernemental des affaires religieuses

Selon Trân Minh Thu, cheffe du Département de synthèse du Comité gouvernemental des Affaires religieuses, relevant du ministère des Affaires ethniques et des Religions, la loi précise les procédures de notification et d’enregistrement des activités religieuses menées en ligne, définit les responsabilités des organisations et des individus, énumère les comportements interdits et exige que les organisations religieuses intègrent les activités menées dans l’environnement numérique à leur charte.

Parallèlement au perfectionnement du cadre juridique, le Comité gouvernemental des Affaires religieuses, en coopération avec FPT IS, met en œuvre un système d’information et une base de données sur les religions, interconnectés avec la Base de données nationale sur la population dans le cadre du Projet 06. La numérisation des données contribue à renforcer la transparence, à raccourcir les délais de traitement des procédures administratives et à améliorer l’efficacité de la gestion publique.

L’adoption de la Loi révisée sur les croyances et les religions réaffirme la politique constante du Vietnam consistant à respecter et à garantir les droits de l’homme, ainsi que la liberté de croyance et de religion, tout en poursuivant l’amélioration de son cadre institutionnel afin de répondre aux exigences de la réalité et aux évolutions technologiques.

Construire une "intelligence numérique"

Si l’amélioration du cadre juridique constitue une condition indispensable, la sécurité du cyberespace dépend également de la conscience de chaque individu et du sens des responsabilités des organisations religieuses.

Le pasteur Nguyên Huu Mac, président de l’Église évangélique du Vietnam (Nord), estime que "les technologies facilitent les activités pastorales et l’accompagnement des fidèles, mais elles favorisent également la circulation de nombreuses informations erronées. Les organisations religieuses doivent donc développer de manière proactive des canaux d’information officiels et guider les fidèles vers une utilisation responsable des réseaux sociaux. Même si les technologies évoluent rapidement, les valeurs fondamentales telles que la morale, la compassion et une vie de foi authentique demeurent inchangées."

L’experte Dô Huong recommande à chacun, en particulier aux jeunes, de développer une véritable "intelligence numérique", en apprenant à vérifier les informations et à identifier les contenus falsifiés générés par l’intelligence artificielle avant de les accepter ou de les partager.

Photo : Archidiocèse de Saïgon - Hô Chi Minh-Ville/CVN

Du point de vue législatif, le vénérable Thich Duc Thiên, député de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, estime que le développement de l’intelligence artificielle, notamment les expérimentations menées dans certains pays avec des robots chargés de prêcher les doctrines religieuses, impose de poursuivre les recherches et d’adapter le cadre juridique.

Selon lui, l’enjeu essentiel ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans sa gouvernance, afin qu’elle demeure au service de l’être humain et garantisse la liberté de croyance et de religion.

Pour les organisations religieuses, la solution la plus efficace reste de diffuser davantage d’informations exactes et de réfuter rapidement les fausses informations. Le vénérable Thich Nhât Tu estime que la démarche consistant à "planter davantage de fleurs parfumées pour étouffer les mauvaises herbes", c’est-à-dire à diffuser largement des contenus positifs et officiels, contribuera à bâtir un environnement numérique sain et à renforcer la confiance de la communauté.

Photo : VNA/CVN

La transformation numérique élargit aujourd’hui l’espace de la pratique religieuse et favorise une diffusion plus large des valeurs culturelles, morales et spirituelles. Dans le même temps, le Vietnam poursuit l’adaptation de son cadre institutionnel afin de garantir à tous les citoyens la liberté de croyance et de religion dans l’environnement numérique.

Les technologies peuvent transformer la manière dont les individus vivent leur foi, mais elles ne sauraient remplacer l’expérience spirituelle, la pratique religieuse ni les valeurs humanistes fondamentales portées par les religions. Appuyé sur un cadre juridique solide, sur l’engagement des organisations religieuses et sur l’"intelligence numérique" de chaque citoyen, le cyberespace peut devenir un véritable espace de préservation et de valorisation des valeurs culturelles et religieuses, tout en consolidant l’exercice de la liberté de religion dans la nouvelle phase de développement du Vietnam.

VNA/CVN