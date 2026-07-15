Hô Chi Minh-Ville

Le long chemin pour retrouver ceux qui sont tombés

Près de soixante ans après les violents combats qui ont ensanglanté le cœur de Saïgon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville), des restes humains, ainsi que des objets personnels tels que des peignes, des stylos ou encore des sandales en caoutchouc, sont progressivement exhumés du sous-sol du parc Lê Thi Riêng.

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Plus qu'une simple opération de recherche des soldats tombés au combat, cette mission ravive la mémoire d'une ville, redonne de l'espoir aux familles qui attendent depuis plusieurs décennies et rappelle une dette morale que la nation n'a jamais cessé d'honorer.

Infographie : Nguyên Tùng/CVN

À la fin de l'après-midi du 13 juillet, les autorités compétentes avaient retrouvé les dépouilles de 69 martyrs ainsi qu'une fosse commune de soldats morts pour la Patrie dans la zone du parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville. Les opérations de recherche se poursuivent et sont progressivement étendues sur la base du recoupement des archives et des documents historiques.

Selon les archives historiques et les témoignages de nombreux témoins, l'actuel parc Lê Thị Riêng occupait autrefois l'emplacement du cimetière de Đô Thành avant 1975. Pendant la guerre, ce site aurait servi de lieu d'inhumation à de nombreux combattants révolutionnaires, notamment dans des fosses communes creusées après les affrontements particulièrement meurtriers survenus à Saïgon et dans ses environs. Après l'aménagement du parc, les traces de ces sépultures se sont progressivement effacées, rendant extrêmement difficile la localisation précise des dépouilles des martyrs.

Depuis de nombreuses années, les autorités compétentes, les anciens combattants et les personnes ayant participé à la résistance poursuivent inlassablement la collecte de documents, la comparaison d'anciennes cartes et les rencontres avec les témoins afin de vérifier les informations disponibles. Chaque souvenir recueilli, chaque carte retrouvée, chaque récit de ceux qui ont assisté aux événements constitue une pièce essentielle permettant de délimiter les zones de recherche.

La campagne de fouilles actuellement en cours est le fruit d'une longue préparation et mobilise de nombreuses équipes spécialisées. Des officiers de l'Armée populaire du Vietnam, des représentants des services des anciens combattants et des affaires sociales, des médecins légistes, des archéologues ainsi que les autorités locales travaillent en étroite coordination afin de garantir une excavation menée avec toute la rigueur scientifique, la plus grande prudence et le respect dû aux héros morts pour la Patrie.

Le général Nguyên Trong Nghia, chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam, a souligné que la découverte des restes humains dans le parc constituait l'un des faits marquants de la campagne intensive de "500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au regroupement et à l'identification des martyrs. Il a insisté sur le fait que ces opérations devaient être conduites avec un profond sens des responsabilités et dans un esprit de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour le pays.

Chaque couche de terre est retirée avec une minutie extrême. Dès qu'un indice laissant supposer la présence de restes humains apparaît, l'ensemble des opérations est poursuivi exclusivement à la main afin de préserver au maximum les ossements et les objets qui les accompagnent. De petits pinceaux, des truelles et des outils d'archéologie remplacent alors les engins mécaniques au moment le plus délicat de l'excavation.

Les premiers résultats sont particulièrement émouvants. Plusieurs dépouilles ont été découvertes en compagnie d'objets personnels tels que des boutons d'uniforme, des sandales en caoutchouc, des hamacs militaires, des stylos, des peignes, des gourdes et divers effets personnels. Chacun de ces objets, aussi modeste soit-il, raconte une partie de la vie de ces soldats d'autrefois. Certains peignes sont restés presque intacts, certains stylos portent encore les marques du temps, tandis que des sandales presque entièrement décomposées évoquent immédiatement la silhouette familière des combattants parcourant les pistes de guerre. Les objets retrouvés sur le site présentent des caractéristiques propres aux combattants de l’Armée de libération ainsi qu’aux commandos clandestins de Saïgon (Biệt động Sài Gòn).

Photo: VNA/CVN

Les Biệt động Sài Gòn constituaient une force armée opérant secrètement au cœur de la ville, organisée en petites unités. Leurs membres vivaient sous une couverture légale et s’appuyaient sur un vaste réseau de soutien pour dissimuler leurs effectifs, entreposer des armes et s’approcher de leurs objectifs. Lors de l’offensive générale du Têt 1968, ces commandos ont mené des attaques contre le Palais de l’Indépendance, l’ambassade des États-Unis, la station de radio de Saïgon, l’état-major général de l’armée de la République du Vietnam et le quartier général de la Marine. Au cours de ces opérations, 60 combattants sont tombés au combat et 12 ont été capturés.

Parmi les dépouilles exhumées, les autorités ont pu identifier, dans un premier temps, le martyr Huỳnh Van Quên, appartenant au 1er bataillon de Long An, grâce à ses documents personnels et au recoupement avec les archives historiques. Cette unité avait participé aux combats du pont Chu Y lors de l’Offensive générale et de l’Insurrection du Têt 1968 (Nouvel An lunaire 1968).

La découverte de plusieurs dépouilles reposant à faible distance les unes des autres renforce par ailleurs les données historiques attestant l'existence de fosses communes dans cette zone. Elle nourrit également l'espoir de pouvoir identifier un grand nombre de martyrs grâce aux analyses ADN, croisées avec les archives disponibles et les informations fournies par leurs familles.

Infographie : Nguyên Tùng/CVN

Les opérations de recherche menées au parc Lê Thi Riêng s'inscrivent dans le cadre de la "Campagne des 500 jours et nuits", organisée en vue de la commémoration du 80ᵉ anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs. Cette campagne, qui se déroule du 15 mars 2026 au 27 juillet 2027, vise à retrouver et rapatrier environ 7000 dépouilles de martyrs, tout en permettant l'identification de leurs restes grâce à l'analyse de près de 18.000 échantillons biologiques.

Minh Thu - Nguyên Tùng/CVN