Élan de solidarité en faveur des sinistrés de Mường Than

Ces derniers jours, de violentes crues ont frappé la commune de Mường Than, province de Lai Châu (Nord), faisant de nombreuses victimes et causant d'importants dégâts matériels. Alors que les équipes de secours poursuivent sans relâche leurs opérations de recherche et de sauvetage, les autorités locales, les habitants des différentes communautés ethniques de Lai Châu et des citoyens venus de tout le pays se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés.

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Le 19 juillet, trois jours après la crue soudaine, les eaux avaient commencé à se retirer des rizières de Mường Than. Mais une épaisse couche de boue et de débris recouvrait encore de nombreuses habitations du hameau de Chít, l'une des zones les plus durement touchées.

Le bruit des pelleteuses, des pelles et des pioches se mêlait aux appels incessants des équipes de secours. Les solides maisons à deux étages qui bordaient autrefois la route ont laissé place à un paysage de désolation : des amas de bois, de tôles et d'effets personnels ensevelis sous la boue. En quelques instants, de nombreuses familles ont perdu le fruit de toute une vie.

Debout sur les ruines de sa maison, Vàng Thi Hang fouille encore les décombres dans l'espoir de retrouver quelques biens épargnés. Elle confie n'avoir jamais connu une crue d'une telle violence. Lorsque les eaux ont envahi son habitation, les cinq membres de sa famille ont tout juste eu le temps de se réfugier chez un voisin, avant de gagner le deuxième étage pour échapper aux flots. Lorsqu'elle s'est retournée, toute une rangée de maisons bordant la route s'était déjà effondrée.

Photo : VNA/CVN

Comme beaucoup d'autres habitants, Lo Van Tiêng a tout perdu. Il ne reste de sa maison que les fondations, recouvertes de boue et de pierres. Son plus grand souhait est désormais de bénéficier d'une aide pour reconstruire son logement, ou d'être relogé afin que sa famille puisse retrouver au plus vite des conditions de vie stables.

En quelques minutes, les eaux ont emporté 19 habitations situées le long de la Route nationale 32, ainsi que tous les biens de leurs occupants. Aux côtés des engins qui déblayent sans relâche les gravats résonnent encore les appels des familles dont les proches sont toujours portés disparus.

Photos : VNA/CVN

L'épouse de Lò Văn Yên, Luong Thi Xuong, demeure introuvable. Selon son témoignage, paralysée des deux jambes, elle a été emportée sous ses yeux alors qu'il revenait après être allé vérifier un ouvrage d'évacuation des eaux. Lui-même a été emporté par le courant avant d'être secouru in extremis par les équipes de sauvetage.

À ce jour, huit personnes ont perdu la vie ou sont toujours portées disparues dans la commune de Mường Than, tandis que huit autres ont été blessées. Vingt-neuf foyers ont vu leur habitation endommagée, plus de 400 hectares de rizières et de cultures ont été dévastés et de nombreuses routes restent coupées par des glissements de terrain.

Les dégâts sont estimés à plus de 120 milliards de dôngs dans la seule commune de Mường Than. Depuis le début du mois de juillet, les pluies torrentielles et les crues ont causé des pertes évaluées à près de 190 milliards de dôngs dans l'ensemble de la province de Lai Châu.

Dès les premiers instants de la crue, des centaines de militaires, de policiers, de membres des forces d'autodéfense, de personnels de santé et de jeunes volontaires se sont mobilisés, parfois au péril de leur vie, pour mener les opérations de secours et de sauvetage.

Les convois humanitaires et les initiatives solidaires se multiplient afin d'aider les familles touchées à surmonter cette épreuve et à retrouver progressivement une vie normale.

La maison de Lò Thị Huyền, dans le hameau de Noong Thăng, a été gravement endommagée par les crues. Au moment le plus critique, des soldats sont intervenus à temps pour mettre en sécurité la mère et ses deux enfants. Très émue, elle raconte que lorsque les eaux ont déferlé, un glissement de terrain s'est produit en amont tandis que des torrents encerclaient la maison de part et d'autre, piégeant toute la famille à l'intérieur. Grâce à l'intervention rapide des équipes de secours, tous ont pu être évacués sains et saufs.

Au total, plus de 700 militaires, policiers et membres des forces mobilisées ont été déployés dans les zones sinistrées afin de secourir les habitants, d'évacuer leurs biens, de rechercher les personnes portées disparues et d'aider les familles à déblayer leurs habitations.

Selon le colonel Dang Vinh Thuy, commandant du Commandement militaire de la province de Lai Châu, plus de 300 soldats ont été envoyés sur place dès la réception de l'alerte. Les 18 et 19 juillet, les effectifs ont encore été renforcés et des chiens de recherche ont été déployés pour retrouver les personnes toujours portées disparues. Parallèlement, près de 1.000 habitants ont été évacués vers des zones sûres, où leur hébergement et leur ravitaillement ont été assurés.

Photo : VNA/CVN

Aux côtés de l'armée, la Police provinciale de Lai Châu a également mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour secourir les habitants, évacuer leurs biens et participer aux opérations de déblaiement après la catastrophe.

Photo : VNA/CVN

Dans l'après-midi du 18 juillet, l'ensemble des foyers vivant dans les secteurs exposés aux glissements de terrain du hameau de Chít ont été évacués vers des lieux sûrs. À 20h30 le même jour, près de 120 foyers, représentant 1.256 habitants du hameau de Noong Thăng, avaient également été mis à l'abri afin de prévenir tout nouveau risque.

Parallèlement aux opérations de secours, de nombreuses organisations, associations, entreprises, particuliers et équipes de bénévoles venus des quatre coins du pays ont acheminé des vivres, des produits de première nécessité et des aides financières aux habitants sinistrés.

Selon le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la commune de Mường Than, entre le 17 juillet et la mi-journée du 19 juillet, des dizaines de tonnes de vivres et de produits de première nécessité - riz, nouilles instantanées, pain, eau potable, vêtements, couvertures, médicaments et matériel médical - ont été distribuées dans les hameaux touchés.

Les dons versés sur le compte bancaire de la commune atteignent près de 450 millions de dôngs. En outre, de nombreuses délégations se sont rendues directement auprès des familles sinistrées pour leur remettre plusieurs centaines de millions de dôngs d'aides supplémentaires.

Au-delà des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, plusieurs convois humanitaires ont également acheminé des pelleteuses, des camions et des équipements spécialisés afin de participer aux opérations de déblaiement et de remise en état des zones sinistrées.

Photos : VNA/CVN

Venue de la province de Phu Tho, l'équipe bénévole a parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre Mường Than avec 25 volontaires. Son responsable, Hà Minh Tân, explique que le groupe a été réparti en deux équipes : l'une participe aux recherches des personnes disparues, tandis que l'autre assure le transport et la distribution de produits essentiels, notamment de l'eau potable, des nouilles instantanées, des médicaments, des lampes de poche et d'autres fournitures indispensables, avec l'espoir d'apporter un peu de réconfort aux habitants durement éprouvés.

Enseignante au collège Phuc Than, dans la commune de Mường Than, Đinh Hông Nhung a, elle aussi, lancé un appel aux dons dès le lendemain de la catastrophe. Au matin du 19 juillet, son groupe de bénévoles avait déjà mobilisé plusieurs dizaines de camions de marchandises ainsi que plus de 87 millions de dôngs destinés aux habitants hébergés dans les centres d'évacuation et aux familles les plus durement touchées.

Photos : VNA-NDEL/CVN

À l'École primaire-collège de la commune de Pắc Ta, où sont temporairement accueillis près de 700 habitants des hameaux de Noong Thăng, Nậm Sáng et Chít, les convois humanitaires se succèdent pour fournir nourriture, eau potable et produits de première nécessité.

Les initiatives individuelles se multiplient également. Nguyên Thị Thuy Dung, habitante de la commune de Bình Lư, et ses voisins ont réuni des fonds afin d'acheter du savon, du dentifrice et d'autres produits essentiels avant de les acheminer vers les zones sinistrées. Ils poursuivent parallèlement leur collecte de dons, fidèles à l'esprit de solidarité qui unit les Vietnamiens face aux catastrophes.

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales participent elles aussi activement à cet élan. Dès l'évacuation des habitants, la commune de Muong Khoa a mis en place une cuisine collective d'urgence servant chaque jour près de 800 repas gratuits. Ce dispositif sera maintenu jusqu'à ce que les sinistrés puissent regagner leur domicile ou retrouver des conditions de vie satisfaisantes.

Selon Duong Minh Hùng, président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la commune de Mường Than, les autorités locales expriment leur profonde reconnaissance envers toutes les organisations et tous les particuliers qui se sont mobilisés. Outre les dons en nature, elles invitent les bienfaiteurs à privilégier également les contributions financières versées sur le compte officiel de la commune, afin qu'elles puissent être redistribuées directement aux familles sinistrées pour les aider à reconstruire leur logement et à rétablir leurs moyens de subsistance.

Dans les heures qui ont suivi la catastrophe, le Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam de Lai Châu a lui aussi dépêché une délégation sur place afin de présenter ses condoléances et de soutenir les familles endeuillées. Une aide de 75 millions de dôngs a été accordée aux familles ayant perdu un proche.

Si les eaux se sont désormais retirées, le retour à la normale s'annonce long. Les rizières devront être remises en état et de nouvelles maisons construites sur des terrains encore recouverts de boue et de gravats. Grâce au dévouement des forces de secours et à l'immense élan de solidarité venu de tout le pays, les habitants de Mường Than peuvent toutefois espérer reconstruire progressivement leurs moyens de subsistance et tourner, peu à peu, cette page douloureuse.

Thu Huong/CVN