Les relations Vietnam - Chine se développent de manière globale au bénéfice des peuples des deux pays

Les relations Vietnam - Chine ont continué de se développer de manière globale et concrète, apportant des avantages tangibles aux populations des deux pays, a déclaré l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, lors d’une conférence de presse à Hanoï le 29 décembre.

>> Les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle ère de coopération approfondie

>> Créer un environnement frontalier sûr et propice au dédouanement aux postes-frontières

S’exprimant à cette occasion, le diplomate chinois a déclaré que 2015 était une année particulièrement importante, marquée par des progrès significatifs dans les relations bilatérales, les deux parties ayant activement mis en œuvre les orientations communes définies par leurs dirigeants et célébré conjointement le 75e anniversaire des relations diplomatiques.

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur, le fait marquant de l’année a été l’échange historique de visites entre les plus hauts dirigeants des deux partis et des deux pays, notamment la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Chine, Xi Jinping. Cette visite a non seulement réaffirmé la place prioritaire qu'occupe le Vietnam dans la diplomatie de voisinage de la Chine, mais a également abouti à la signature d'un nombre record de 45 accords de coopération.

Ces accords couvrent des domaines traditionnels tels que l'économie, le commerce, l'agriculture et la culture, ainsi que des secteurs émergents comme l'intelligence artificielle, la connectivité des infrastructures et la sécurité sociale. L'ambassadeur He Wei a souligné que l'exposition de ces accords au siège du Parti communiste du Vietnam témoignait des résultats concrets et importants obtenus par les deux parties.

Sur le plan économique et commercial, la Chine demeure le premier partenaire commercial du Vietnam depuis plus de 20 ans. Le volume des échanges bilatéraux au cours des onze premiers mois de 2025 a déjà dépassé le total de l'année 2024, atteignant un niveau historique. La coopération en matière d'investissement, de chaînes d'approvisionnement et de chaînes de production a continué de se renforcer, apportant des avantages tangibles aux entreprises et aux populations des deux pays.

La coopération agricole, en particulier, a clairement profité aux agriculteurs et aux consommateurs, a déclaré l'ambassadeur. Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes vers la Chine ont enregistré une forte croissance, le durian à lui seul générant 3,4 milliards de dollars cette année. Les exportations vers la Chine ont représenté plus de 90% du volume total des exportations vietnamiennes de durian. Parallèlement, des projets d'infrastructures stratégiques, dont trois lignes de chemin de fer à écartement standard dans le nord du Vietnam et le projet de centrale de valorisation énergétique des déchets à Soc Son, près de Hanoï, sont activement mis en œuvre, contribuant à la modernisation et à la transition écologique du Vietnam.

Les échanges entre les peuples se sont également développés. L'année 2025 a été désignée "Année des échanges humanitaires Vietnam-Chine", avec un large éventail d'activités dynamiques telles que le "Voyage rouge", des forums citoyens et des rencontres d'amitié entre jeunes. Le nombre de touristes chinois ayant visité le Vietnam a atteint 4,8 millions, représentant environ 25% du total des arrivées internationales, tandis que le nombre d'étudiants vietnamiens en Chine a dépassé les 20.000.

Il convient de noter que la mise en place réussie du système de paiement par QR code début décembre 2025 a considérablement facilité le commerce et le tourisme, en résolvant efficacement les difficultés de paiement souvent rencontrées par les voyageurs entre les deux pays.

L'ambassadeur de Chine a qualifié l'année 2026 d'année charnière. La Chine entamera la mise en œuvre de son 15e plan quinquennal, avec pour objectif la réalisation de la modernisation socialiste d'ici 2035. Parallèlement, le Vietnam tiendra son XIVe Congrès national du Parti, inaugurant une nouvelle ère : celle de l'essor national. La convergence des stratégies de développement, notamment en matière d'innovation, d'économie numérique et de nouvelles forces productives de qualité, constituera un socle solide pour un alignement stratégique renforcé et un partage d'expériences en matière de gouvernance.

Le diplomate a souligné la nécessité pour les deux parties d'intensifier les échanges théoriques et le partage d'expériences, de synthétiser les pratiques de développement et de tirer des enseignements mutuels afin de bâtir un cadre théorique solide pour un développement durable à long terme, dans un contexte d'incertitudes mondiales.

Il a également souligné l'importance d'améliorer l'efficacité de la coopération pratique, en mettant l'accent sur les chaînes industrielles et d'approvisionnement, en encourageant les investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée et en tirant pleinement parti du vaste marché chinois pour accroître les exportations vietnamiennes.

L'approfondissement des échanges entre les peuples contribuera à bâtir des fondements sociaux solides, apportera des avantages concrets aux deux parties et continuera d'affirmer l'amitié traditionnelle sino-vietnamienne comme un moteur essentiel du développement pour chacun des deux pays.

Dans un contexte mondial complexe, l'ambassadeur He Wei a affirmé que la Chine et le Vietnam continueront de renforcer leur coordination, de promouvoir conjointement les initiatives mondiales en matière de développement, de sécurité, de civilisation et de gouvernance, et de contribuer activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

À l’occasion du Nouvel An 2026, le diplomate a présenté ses meilleurs vœux au peuple vietnamien, s’est dit confiant que le Vietnam organiserait avec succès le XIVe Congrès national du Parti et a affirmé que les médias des deux pays continueraient de jouer un rôle important de pont, contribuant à nourrir l’amitié traditionnelle Vietnam-Chine "en camarades et frères".

VNA/CVN