Les relations entre Vietnam et Nouvelle-Zélande face à de nouvelles perspectives de développement

L’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a souligné la signification historique de la visite d'État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Australie et en Nouvelle-Zélande du 9 au 14 août 2026, sur invitation des gouverneures générales Sam Mostyn et Cindy Kiro.

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Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première fois qu'un secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam effectue une visite d'État en Nouvelle-Zélande, a déclaré l’ambassadeur. Il a également souligné que cet événement illustre la haute considération et la priorité accordées par le Vietnam à la Nouvelle-Zélande - partenaire stratégique global important et efficace dans la région, tout en affirmant l'intérêt du pays pour la zone du Pacifique Sud.

Selon l’ambassadeur, la visite de Tô Lâm est le premier déplacement du plus haut dirigeant vietnamien en Nouvelle-Zélande depuis l’établissement du partenariat stratégique global en 2025, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations.

Cette visite devrait donner une nouvelle impulsion pour porter le partenariat stratégique global Vietnam - Nouvelle-Zélande à une nouvelle hauteur, correspondant au potentiel des deux pays, apportant des bénéfices concrets aux citoyens et aux entreprises et contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionale et mondiale, a estimé Phan Minh Giang.

S'agissant des priorités futures, le diplomate vietnamien a insister sur la nécessité d'exécuter efficacement les contenus du nouveau cadre des relations bilatérales, transformant les engagements politiques en actions concrètes. Il a apprécié la mise en œuvre du plan d'action pour le partenariat stratégique global Vietnam-Nouvelle-Zélande pour la période 2025-2030. Il a également préconisé de consolider les domaines de coopération traditionnels tout en étendant le partenariat vers des secteurs émergents.

Sur le plan économique, pour atteindre l’objectif de porter à trois milliards de dollars des échanges commerciaux bilatéraux, l’ambassadeur Phan Minh Giang a appelé aux deux parties de travailler ensemble pour éliminer les obstacles techniques, faciliter l'accès aux marchés pour les produits phares de chaque pays et exploiter pleinement les accords de libre-échange existants.

En outre, la coopération bilatérale dans l’éducation et la formation devrait être élargie sous diverses formes pour répondre aux demandes en ressources humaines qualifiées dans la nouvelle période, a-t-il ajouté.

Désignant la science, la technologie et l'adaptation au changement climatique comme nouveau pilier du partenariat stratégique global, l’ambassadeur a suggéré aux deux pays de développer des solutions d'innovation, de transformation numérique au service des activités de protection de l’environnement, de réduction des émissions et de transformation verte.

Les deux pays sont également invités à développer l’agriculture intelligente, les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire.

Pour accélérer le plan d’action pour la période 2025-2030, le diplomate vietnamien a souligné l’importance d’améliorer les liaisons aériennes entre les deux pays, notamment par l’ouverture de vols directs ou de liaisons plus pratiques. Selon lui, une meilleure connexion aérienne pourrait favoriser les échanges entre les peuples et stimuler la coopération dans le commerce, l’investissement, l’éducation et le tourisme.

Enfin, l'ambassadeur a évoqué la portée stratégique de la visite du dirigeant Tô Lâm pour la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande, qui intervient après la promulgation de la résolution du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens résidant à l'étranger. Celle-ci affirme que les Vietnamiens de l’étranger font partie intégrante de la communauté nationale et constituent une ressource importante ainsi qu’un lien entre le Vietnam et le reste du monde.

À l’occasion de sa visite, le leader Tô Lâm rencontrera des représentants des ressortissants vietnamiens de Nouvelle-Zélande et des États insulaires du Pacifique Sud, un geste qui apportera un soutien moral significatif et encouragera la diaspora à préserver son identité culturelle tout en renforçant les liens d'amitié entre les deux peuples.

VNA/CVN