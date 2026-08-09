La visite du dirigeant Tô Lâm en Nouvelle-Zélande dynamise le partenariat stratégique global

La prochaine visite d’État en Nouvelle-Zélande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, devrait donner un nouvel élan au partenariat stratégique global bilatéral, en mettant l’accent sur la concrétisation des engagements politiques en projets tangibles et en avantages pratiques pour les populations et les entreprises, a déclaré le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong.

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Dans une interview accordée à la presse à la veille de ce voyage, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, a souligné que cette visite, effectuée à l’invitation de la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro, revêt une importance particulière.

Il s’agira en effet de la première visite d’État en Nouvelle-Zélande d’un dirigeant vietnamien cumulant les fonctions de secrétaire général et de président, et également de la première visite d’un haut dirigeant vietnamien depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global en février 2025, a-t-il noté.

Photo : VNA/CVN

Cette visite reflète la politique constante du Vietnam d’accorder une grande importance à ses relations avec la Nouvelle-Zélande, un partenaire amical doté d’un fort potentiel et partageant de nombreux intérêts communs avec le Vietnam dans la région du Pacifique Sud, a-t-il indiqué.

Ce déplacement constitue une étape importante pour renforcer le partenariat stratégique intégral et le rendre plus substantiel et efficace dans cette nouvelle phase, a déclaré le vice-ministre Nguyên Manh Cuong.

Les deux pays ont jeté des bases solides pour leurs relations bilatérales au cours des plus de cinq décennies écoulées depuis l’établissement de leurs liens diplomatiques. En 2025, tout en célébrant le 50e anniversaire de ces relations, ils ont décidé de porter leur coopération au niveau d’un partenariat stratégique intégral. "Ces deux jalons marquants au cours d’une même année témoignent de la maturité des relations bilatérales et de la confiance bâtie entre les deux pays au fil des générations", a-t-il souligné.

Il a indiqué que cette visite intervient alors que le Vietnam entame une nouvelle phase de développement, avec des priorités telles que le développement de ressources humaines de haute qualité, une agriculture à forte valeur ajoutée et la croissance verte - des domaines dans lesquels la Nouvelle-Zélande possède une solide expertise et jouit d’une reconnaissance internationale.

Les deux parties prévoient donc de promouvoir une coopération concrète dans les secteurs de l’éducation, de l’agriculture, du commerce et du développement durable, tout en cherchant à traduire les engagements politiques en avantages pratiques, en programmes et en projets servant les objectifs de développement des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité, au développement durable et à la résilience dans la région.

En évoquant les relations bilatérales, le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a souligné que l’un des points forts du partenariat entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande réside dans la complémentarité de leurs économies, laquelle offre de vastes perspectives de coopération en faveur du développement durable de chaque pays. Il a mis en avant la confiance politique croissante et la compréhension mutuelle comme étant parmi les réalisations les plus marquantes.

Les deux pays entretiennent des contacts de haut niveau et organisent des consultations annuelles entre leurs ministères des Affaires étrangères, tout en coopérant étroitement au sein d’instances multilatérales telles que l’ASEAN, l’APEC et les Nations Unies.

En tant que coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027, le Vietnam a œuvré de concert avec la Nouvelle-Zélande pour faire passer leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral, contribuant ainsi à renforcer l’engagement de la Nouvelle-Zélande en Asie du Sud-Est, a-t-il précisé.

Les liens économiques offrent également une marge de progression importante. Les échanges bilatéraux tendent vers un objectif de 3 milliards de dollars ; les deux parties s’efforcent d’élargir l’accès aux marchés agricoles, de lever les barrières techniques et de mieux tirer parti des accords commerciaux auxquels elles participent toutes deux, notamment l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat économique global régional (RCEP) et la Zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA).

Les deux économies sont largement complémentaires plutôt que concurrentes directes, offrant un potentiel de coopération considérable, notamment dans le secteur agricole.

La Nouvelle-Zélande possède des atouts dans les domaines des variétés culturales, des technologies post-récolte, de la gestion des chaînes de valeur et de l’agriculture à faibles émissions — autant de secteurs pour lesquels le Vietnam a des besoins. Les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines de l’agriculture intelligente, de l’adaptation au changement climatique et des marchés du carbone.

L’éducation constitue également un lien durable entre les deux pays. Depuis les années 1990, époque où le Vietnam ouvrait son économie, la Nouvelle-Zélande a soutenu la formation en anglais des fonctionnaires vietnamiens grâce au programme ELTO (Formation en anglais pour les fonctionnaires). De nombreuses générations de fonctionnaires vietnamiens ont aussi bénéficié de bourses néo-zélandaises. La coopération s’est désormais étendue à l’enseignement professionnel, à la formation aux compétences et au développement de ressources humaines hautement qualifiées.

Le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a également qualifié la Nouvelle-Zélande de partenaire de développement efficace, dont la coopération se concentre sur des domaines à fort impact à long terme, tels que l’éducation, le développement des ressources humaines, l’agriculture de pointe et la réponse au changement climatique.

À l’occasion de cette visite, les deux parties devraient tenir des entretiens et des réunions, ainsi qu’une table ronde des affaires et un forum Vietnam-Nouvelle-Zélande sur l’éducation. Elles devraient également signer un nouvel accord de coopération éducative et plusieurs autres documents importants.

Le responsable a indiqué que l’un des principaux objectifs était de tirer pleinement parti de la complémentarité des deux économies en élargissant l’accès aux marchés agricoles, en promouvant une agriculture verte et en insufflant une nouvelle dynamique aux secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle. Il a souligné que l’objectif d’atteindre un volume d’échanges de 3 milliards de dollars devait être considéré comme une étape à court terme plutôt que comme un but lointain.

Les deux parties visent également à étendre leur coopération à de nouveaux domaines, au-delà des piliers traditionnels, notamment la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition énergétique.

"Plus important encore, cette visite constitue une occasion d’affirmer le rôle pionnier des relations extérieures dans la mobilisation de ressources internationales au service du développement national", a-t-il relevé. Il a insisté sur le fait que le succès de la visite ne devait pas se mesurer au nombre de documents signés, mais à la rapidité avec laquelle les engagements pourraient se traduire par des projets concrets, des connaissances et des ressources humaines de qualité pour le Vietnam.

S’appuyant sur plus d’un demi-siècle de confiance mutuelle et sur le cadre du partenariat stratégique global, cette visite devrait insuffler une nouvelle dynamique au renforcement des liens bilatéraux, apporter des avantages concrets aux populations et aux entreprises des deux pays, et contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

VNA/CVN